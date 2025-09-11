НБУ ухвалив рішення щодо облікової ставки Сьогодні 14:13 — Кредит&Депозит

НБУ ухвалив рішення щодо облікової ставки

Правління Національного банку ухвалило рішення зберегти облікову ставку на рівні 15,5%.

Про це повідомляється на сайті регулятора.

«Це дасть змогу й надалі підтримувати належні монетарні умови для стійкості валютного ринку, контрольованості очікувань і приведення інфляції до цілі 5%. Національний банк готовий гнучко реагувати на зміни в розподілі ризиків», — сказано в повідомленні.

Темпи зростання споживчих цін сповільнюються три місяці поспіль — до 13,2% р/р у серпні. Таке зниження загальної інфляції було дещо швидшим, ніж прогнозував НБУ. Базова інфляція теж сповільнилася — до 11,4% р/р, близько до прогнозу.

Така динаміка зумовлювалася кількома чинниками. Завдяки надходженню нових урожаїв помітно сповільнилася інфляція сирих продуктів. Це, зі свого боку, стримало зростання цін і на оброблені продукти харчування. Динаміка інших складових базової інфляції — послуг і непродовольчих товарів — теж була низхідною. Цьому посприяли як попередні заходи монетарної політики НБУ, так і послаблення дисбалансів на ринку праці. Останнє відображається у скороченні розриву між рівнем зарплат і очікуваннями шукачів роботи, а також у зростанні пропозиції робочої сили.

Інфляційні очікування домогосподарств і фінансових аналітиків у серпні поліпшилися. Однак очікування більшості груп респондентів залишалися на двознаковому рівні. Крім того, статистика пошукових запитів свідчила про все ще підвищений рівень уваги населення до теми інфляції.

Зниження інфляції очікується й надалі. Цьому сприятимуть передусім подальше відображення ефектів від надходження нових урожаїв та заходи НБУ з підтримання достатньої привабливості гривневих активів і стійкості валютного ринку.

Національний банк готовий гнучко реагувати на зміни в розподілі ризиків

Липневим макроекономічним прогнозом НБУ передбачається початок циклу зниження облікової ставки у IV кварталі 2025 року. Хоча інфляція закріплюється на траєкторії зниження, проінфляційні ризики зберігаються. Національний банк уважно спостерігатиме за розвитком ситуації. У разі реалізації чи посилення проінфляційних ризиків НБУ буде готовий відтермінувати зниження облікової ставки, а за потреби — вжити додаткових заходів.

Нагадаємо, на червневому засіданні Комітету з монетарної політики Нацбанку всі учасники підтримали рішення залишити облікову ставку без змін — на рівні 15,5%. Учасники погодилися, що за поточних умов це дозволяє стримувати інфляцію, зберігати макрофінансову стабільність та водночас не шкодить економічній активності.

