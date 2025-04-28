У Нацбанку спрогнозували, що буде з обліковою ставкою до кінця року — Finance.ua

У Нацбанку спрогнозували, що буде з обліковою ставкою до кінця року Сьогодні 16:15 — Кредит&Депозит

У Нацбанку спрогнозували, що буде з обліковою ставкою до кінця року

Члени Комітету з монетарної політики Національного банку України очікують повернення до обережного пом’якшення процентної політики лише після проходження піку цінового сплеску і зниження ризиків закріплення інфляції на двознаковому рівні.

Про це повідомляє пресслужба НБУ.

Зазначається, що за підсумками дискусії, більшість членів КМП очікують, що регулятор зможе повернутися до циклу зниження облікової ставки в другому півріччі.

Водночас одразу кілька членів КМП наголосили, що НБУ варто й надалі дотримуватися зваженого підходу та не поспішати з пом’якшенням процентної політики одразу після формального проходження піку інфляції. На їхню думку, доцільно спершу переконатися у стійкому зниженні інфляції та відсутності загрози її тривалішого закріплення на двознаковому рівні.

Читайте також МВФ рекомендував Нацбанку підвищувати облікову ставку до кінця року

«Ураховуючи посилення геополітичної невизначеності й значні ризики, по’вязані з наслідками війни, члени КМП бачать обмежений простір для пом’якшення процентної політики й очікують облікову ставку на рівні близько 13% наприкінці 2025 року», — зауважують в НБУ.

Крім того, у регуляторі не виключають імовірності тривалішого, ніж передбачає новий макропрогноз, утримання облікової ставки на поточному рівні або застосування додаткових заходів монетарної політики в разі довшого закріплення інфляції на високому рівні та посилення ризиків розбалансування очікувань.

Читайте також Більшість членів монетарного комітету НБУ підтримали підвищення облікової ставки до 15,5%

В НБУ підкреслюють, що утримання облікової ставки на рівні 15,5% загалом відповідає очікуванням фінансових аналітиків і не стане сюрпризом для учасників ринку, хоча значна частина з них прогнозує подальше посилення процентної політики.

Нагадаємо, 17 квітня правління НБУ ухвалило рішення залишити незмінною облікову ставку на рівні 15,5%.

Діло За матеріалами:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.