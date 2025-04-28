У Нацбанку спрогнозували, що буде з обліковою ставкою до кінця року — Finance.ua
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У Нацбанку спрогнозували, що буде з обліковою ставкою до кінця року

Кредит&Депозит
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У Нацбанку спрогнозували, що буде з обліковою ставкою до кінця року
У Нацбанку спрогнозували, що буде з обліковою ставкою до кінця року
Члени Комітету з монетарної політики Національного банку України очікують повернення до обережного пом’якшення процентної політики лише після проходження піку цінового сплеску і зниження ризиків закріплення інфляції на двознаковому рівні.
Про це повідомляє пресслужба НБУ.
Зазначається, що за підсумками дискусії, більшість членів КМП очікують, що регулятор зможе повернутися до циклу зниження облікової ставки в другому півріччі.
Водночас одразу кілька членів КМП наголосили, що НБУ варто й надалі дотримуватися зваженого підходу та не поспішати з пом’якшенням процентної політики одразу після формального проходження піку інфляції. На їхню думку, доцільно спершу переконатися у стійкому зниженні інфляції та відсутності загрози її тривалішого закріплення на двознаковому рівні.
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«Ураховуючи посилення геополітичної невизначеності й значні ризики, по’вязані з наслідками війни, члени КМП бачать обмежений простір для пом’якшення процентної політики й очікують облікову ставку на рівні близько 13% наприкінці 2025 року», — зауважують в НБУ.
Крім того, у регуляторі не виключають імовірності тривалішого, ніж передбачає новий макропрогноз, утримання облікової ставки на поточному рівні або застосування додаткових заходів монетарної політики в разі довшого закріплення інфляції на високому рівні та посилення ризиків розбалансування очікувань.
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В НБУ підкреслюють, що утримання облікової ставки на рівні 15,5% загалом відповідає очікуванням фінансових аналітиків і не стане сюрпризом для учасників ринку, хоча значна частина з них прогнозує подальше посилення процентної політики.
Нагадаємо, 17 квітня правління НБУ ухвалило рішення залишити незмінною облікову ставку на рівні 15,5%.
За матеріалами:
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