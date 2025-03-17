Більшість членів монетарного комітету НБУ підтримали підвищення облікової ставки до 15,5% — Finance.ua

Більшість членів монетарного комітету НБУ підтримали підвищення облікової ставки до 15,5% Сьогодні 15:12 — Кредит&Депозит

Сім з одинадцяти членів Комітету з монетарної політики (КМП) Національного банку України підтримали підвищення облікової ставки на 1 відсотковий пункт у березні — до 15,5%.

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«Сім членів КМП підтримали підвищення облікової ставки на 1 в. п. до 15,5% у березні. Ці учасники дискусії вважають, що подальше прискорення інфляції та посилення впливу фундаментальних чинників несе загрозу закріплення інфляції на високих рівнях», — ідеться у повідомленні.

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Водночас четверо членів КМП висловилися за підвищення облікової ставки на 0,5 в. п. — до 15%. Вони погодилися з потребою посилювати процентну політику, але вважають, що крок із підвищення ставки на 0,5 в. п. є достатнім на тлі очікуваного вичерпання тимчасових рушіїв цінового тиску й розвороту інфляційного тренду в середині року.

«Загалом баланс ризиків для інфляційної динаміки залишався зміщеним вгору. З одного боку, поліпшилася ситуація на валютному ринку, інфляційні та курсові очікування залишалися стійкими, знизилася імовірність недоотримання міжнародного фінансування, враховуючи очікувані надходження за програмами Ukraine Facility та ERA Loans. З іншого боку, посилюється вплив фундаментальних чинників, суттєво зросли ризики геополітичного характеру», — зауважили у регуляторі.

Переважна більшість членів КМП також підтримала коригування операційного дизайну процентної політики для посилення конкуренції банків за вкладників і підтримання належного захисту гривневих заощаджень від інфляції

Зазначалося, що «найшвидший спосіб досягти цього — посилити дієвість тримісячних депозитних сертифікатів (далі — ДС) з підвищеною ставкою і прив’язкою до темпів залучення строкових депозитів населення».

Більшість членів КМП погодилася збільшити процентний спред між депозитними сертифікатами овернайт і тримісячними депозитними сертифікатами з 2,5 в. п. до 3,5 в. п., а також розширити можливості банків здійснювати операції з тримісячними депозитними сертифікатами. Такі зміни, на думку учасників, мають пожвавити цінову конкуренцію банків та попит населення на гривневі інструменти.

Більшість учасників дискусії переконана, що вжитих із грудня 2024 року заходів з посилення процентної політики НБУ має бути достатньо для розвороту інфляційного тренду.

Як повідомляв Укрінформ, споживча інфляція очікувано зростала в річному вимірі — у січні 2025 року до 12,9%. За попередніми оцінками регулятора, вона прискорювалася і в лютому. 6 березня Національний банк підвищив облікову ставку до 15,5%.

Національний банк України фіксує зупинення тенденції до зниження процентних ставок за депозитами та очікує їх подальшого зростання після останніх рішень щодо монетарної політики. Регулятор планує запровадити перегляд параметрів операційного дизайну з 4 квітня з метою збереження реальної дохідності строкових депозитів з урахуванням додаткового оподаткування.

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