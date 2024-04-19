Висока облікова ставка НБУ не стимулює кредитування бізнесу — Гетманцев Сьогодні 15:36 — Кредит&Депозит

Висока облікова ставка НБУ не стимулює кредитування бізнесу — Гетманцев

Достатньо висока облікова ставка НБУ не стимулює ринок кредитування в Україні загалом і бізнесу зокрема, наразі кредитування бізнесу відбувається лише в рамках програми доступного кредитування «5−7-9».

Про це на Mind Entrepreneur Summit заявив голова Комітету ВРУ з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.

За його словами, доступні кошти з ЄС є зараз надзвичайно важливими для розвитку українського бізнесу. Але разом з тим Гетманцев заявив, що Україна демонструє унікальну стійкість.

«Не заважаючи на найбільший з 1945 року військовий конфлікт в Європі, ми стабільні, гривня стабільна, банківська система стабільна, платіжна система працює. Це є наслідком злагодженої діяльності органів влади та достатнього фінансування з боку донорів» — говорить Гетманцев.

Довідка Finance.ua:

Від початку цього року за програмою «Доступні кредити» 6400 підприємців отримали кредити на загальну суму 25,3 млрд грн. Майже 20% цих кредитів підприємці взяли на реалізацію інвестиційних проєктів.

В Україні очікується падіння відсоткових ставок як по банківських кредитах, так і по депозитах. У разі чергового зниження облікової ставки Національного банку, до кінця року кредити для українців стануть дешевшими на 2−3%, а депозитні ставки впадуть на 3,5−4,5%.



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