Кожен п’ятий «Доступний кредит» видано бізнесу, який працює в зоні високого воєнного ризику — Finance.ua
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Кожен п’ятий «Доступний кредит» видано бізнесу, який працює в зоні високого воєнного ризику

Кредит&Депозит
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Кожен п’ятий «Доступний кредит» видано бізнесу, який працює в зоні високого воєнного ризику
Кожен п’ятий «Доступний кредит» видано бізнесу, який працює в зоні високого воєнного ризику
Кожен п’ятий кредит за програмою «Доступні кредити» видано бізнесу, який працює в зоні високого воєнного ризику. Цього року майже 7 тис. підприємців отримали кредити на загальну суму 27,3 млрд гривень.
Про це повідомляє Міністерство економіки України.
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На що найбільше беруть доступні кредити підприємці цьогоріч:

  • 10,7 млрд грн — поповнення обігових коштів;
  • 5,6 млрд грн кредитів отримав бізнес, який працює в зоні високого воєнного ризику;
  • 4,7 млрд грн кредитів за програмою банки видали переробним підприємствам;
  • 4,9 млрд грн — на реалізацію інвестиційних проектів.

Найчастіше кредитуються за програмою підприємства, що працюють у сферах:

  • сільського господарства — 48%;
  • оптової та роздрібної торгівлі - 25%;
  • переробної промисловості - 17%.
Серед регіонів лідерами за сумами укладених кредитних договорів є Львівська, Дніпропетровська, Одеська, Київська, Харківська, Вінницька, Полтавська області та м. Київ.
Зазначається, що від початку дії програми було видано 85,9 тисячі кредитів на суму 294,2 млрд гривень.
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За матеріалами:
Finance.ua
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