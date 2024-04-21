Кожен п’ятий «Доступний кредит» видано бізнесу, який працює в зоні високого воєнного ризику — Finance.ua

Кожен п’ятий «Доступний кредит» видано бізнесу, який працює в зоні високого воєнного ризику Сьогодні 10:03 — Кредит&Депозит

Кожен п’ятий «Доступний кредит» видано бізнесу, який працює в зоні високого воєнного ризику

Кожен п’ятий кредит за програмою «Доступні кредити» видано бізнесу, який працює в зоні високого воєнного ризику. Цього року майже 7 тис. підприємців отримали кредити на загальну суму 27,3 млрд гривень.

Про це повідомляє Міністерство економіки України.

На що найбільше беруть доступні кредити підприємці цьогоріч:

10,7 млрд грн — поповнення обігових коштів;

5,6 млрд грн кредитів отримав бізнес, який працює в зоні високого воєнного ризику;

4,7 млрд грн кредитів за програмою банки видали переробним підприємствам;

4,9 млрд грн — на реалізацію інвестиційних проектів.

Найчастіше кредитуються за програмою підприємства, що працюють у сферах:

сільського господарства — 48%;

оптової та роздрібної торгівлі - 25%;



переробної промисловості - 17%.



Серед регіонів лідерами за сумами укладених кредитних договорів є Львівська, Дніпропетровська, Одеська, Київська, Харківська, Вінницька, Полтавська області та м. Київ.

Зазначається, що від початку дії програми було видано 85,9 тисячі кредитів на суму 294,2 млрд гривень.

До речі, якщо вас цікавить швидка позика до зарплати, за допомогою порталу Finance.ua можна підібрати для себе оптимальні умови.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.