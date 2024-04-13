Стало відомо, скільки «доступних кредитів» отримали підприємці цього року — Finance.ua

Стало відомо, скільки «доступних кредитів» отримали підприємці цього року Сьогодні 08:05 — Кредит&Депозит

Стало відомо, скільки «доступних кредитів» отримали підприємці цього року

Від початку цього року за програмою «Доступні кредити» 6400 підприємців отримали кредити на загальну суму 25,3 млрд грн. Майже 20% цих кредитів підприємці взяли на реалізацію інвестиційних проєктів.

Про це йдеться у повідомленні Міністерства економіки України.

Зокрема, на минулому тижні було видано 606 доступних кредитів бізнесу на суму 2,5 млрд грн.

Програма діє з лютого 2020 року. За цей час було видано 85,4 тис. кредитів на суму 292,2 млрд грн.

На що найбільше беруть доступні кредити підприємці цьогоріч

10,1 млрд грн — поповнення обігових коштів;

5,2 млрд грн кредитів видали бізнесу, який працює в зоні високого воєнного ризику;

4,3 млрд грн кредитів за програмою банки видали переробним підприємствам;

4,6 млрд грн — на реалізацію інвестиційних проєктів.

Найчастіше кредитуються за програмою підприємства, що працюють у сферах:

сільського господарства (48%);

оптової та роздрібної торгівлі (25%);

переробної промисловості (17%).

Серед регіонів лідерами за сумами укладених кредитних договорів є Львівська, Дніпропетровська, Одеська, Київська, Харківська, Вінницька, Полтавська області та м. Київ.

Наразі участь у програмі беруть 45 банків, з них найбільше кредитів від початку дії програми видали:

ПриватБанк — 38,9 тис.;

Ощадбанк — 13,2 тис.;

Райффайзен Банк Аваль — 5,4 тис.

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