Стало відомо, скільки «доступних кредитів» отримали підприємці цього року — Finance.ua
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Стало відомо, скільки «доступних кредитів» отримали підприємці цього року

Кредит&Депозит
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Стало відомо, скільки «доступних кредитів» отримали підприємці цього року
Стало відомо, скільки «доступних кредитів» отримали підприємці цього року
Від початку цього року за програмою «Доступні кредити» 6400 підприємців отримали кредити на загальну суму 25,3 млрд грн. Майже 20% цих кредитів підприємці взяли на реалізацію інвестиційних проєктів.
Про це йдеться у повідомленні Міністерства економіки України.
Зокрема, на минулому тижні було видано 606 доступних кредитів бізнесу на суму 2,5 млрд грн.
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Програма діє з лютого 2020 року. За цей час було видано 85,4 тис. кредитів на суму 292,2 млрд грн.

На що найбільше беруть доступні кредити підприємці цьогоріч

  • 10,1 млрд грн — поповнення обігових коштів;
  • 5,2 млрд грн кредитів видали бізнесу, який працює в зоні високого воєнного ризику;
  • 4,3 млрд грн кредитів за програмою банки видали переробним підприємствам;
  • 4,6 млрд грн — на реалізацію інвестиційних проєктів.

Найчастіше кредитуються за програмою підприємства, що працюють у сферах:

  • сільського господарства (48%);
  • оптової та роздрібної торгівлі (25%);
  • переробної промисловості (17%).
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Серед регіонів лідерами за сумами укладених кредитних договорів є Львівська, Дніпропетровська, Одеська, Київська, Харківська, Вінницька, Полтавська області та м. Київ.

Наразі участь у програмі беруть 45 банків, з них найбільше кредитів від початку дії програми видали:

  • ПриватБанк — 38,9 тис.;
  • Ощадбанк — 13,2 тис.;
  • Райффайзен Банк Аваль — 5,4 тис.
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За матеріалами:
Finance.ua
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