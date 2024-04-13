Стало відомо, скільки «доступних кредитів» отримали підприємці цього року — Finance.ua

Стало відомо, скільки «доступних кредитів» отримали підприємці цього року
Від початку цього року за програмою «Доступні кредити» 6400 підприємців отримали кредити на загальну суму 25,3 млрд грн. Майже 20% цих кредитів підприємці взяли на реалізацію інвестиційних проєктів.
Про це йдеться у повідомленні Міністерства економіки України.
Зокрема, на минулому тижні було видано 606 доступних кредитів бізнесу на суму 2,5 млрд грн.
Програма діє з лютого 2020 року. За цей час було видано 85,4 тис. кредитів на суму 292,2 млрд грн.
На що найбільше беруть доступні кредити підприємці цьогоріч
- 10,1 млрд грн — поповнення обігових коштів;
- 5,2 млрд грн кредитів видали бізнесу, який працює в зоні високого воєнного ризику;
- 4,3 млрд грн кредитів за програмою банки видали переробним підприємствам;
- 4,6 млрд грн — на реалізацію інвестиційних проєктів.
Найчастіше кредитуються за програмою підприємства, що працюють у сферах:
- сільського господарства (48%);
- оптової та роздрібної торгівлі (25%);
- переробної промисловості (17%).
Серед регіонів лідерами за сумами укладених кредитних договорів є Львівська, Дніпропетровська, Одеська, Київська, Харківська, Вінницька, Полтавська області та м. Київ.
Наразі участь у програмі беруть 45 банків, з них найбільше кредитів від початку дії програми видали:
- ПриватБанк — 38,9 тис.;
- Ощадбанк — 13,2 тис.;
- Райффайзен Банк Аваль — 5,4 тис.
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