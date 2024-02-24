За рік збільшився обсяг позик за програмою «Доступні кредити 5−7−9%» — Finance.ua
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За рік збільшився обсяг позик за програмою «Доступні кредити 5−7−9%»

Кредит&Депозит
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За рік збільшився обсяг позик за програмою «Доступні кредити 5−7−9%»
За рік збільшився обсяг позик за програмою «Доступні кредити 5−7−9%»
У ІV кварталі 2023 року загальний обсяг позик, які надали за програмою «Доступні кредити 5−7-9%», збільшився на 2% та на 34% за рік.
Про це йдеться в Огляді банківського сектору за лютий.
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«Гривневе кредитування надалі триває переважно у межах програми „Доступні кредити 5−7-9%“: загальний обсяг позик, наданих за цією програмою, зріс на 2% за квартал та на 34% за рік. Протягом року найбільше зросли обсяги кредитів у сфері торгівлі та енергопостачання, у ІV кварталі - також у логістиці та харчовій промисловості», — йдеться в повідомленні.
У той же час, протягом останнього кварталу значно скоротився портфель агрокредитів. Зазначається, що третій квартал підряд збільшуються обсяги чистого роздрібного гривневого кредитного портфеля: на 7,4% за ІV квартал та на 20,3% за 2023 рік. Це відбувається завдяки жвавому картковому кредитуванню двома банками-лідерами.
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Спостерігається рекордне зростання обсягів чистих іпотечних кредитів:
  • упродовж останнього кварталу на 23,2%, або на 3,5 млрд грн;
  • за рік — майже на половину, або на 6 млрд грн.
Цьому посприяло кредитування за програмою «єОселя» на 4,3 млрд грн за квартал та на 8,9 млрд грн за рік.
За рік нормалізувалася якість портфеля, а рівень дефолтів зменшувався у всіх сегментах. Частка непрацюючих кредитів наприкінці року зменшилася до 37,4%: на 0,5 в. п. за IV квартал та на 0,8 в. п за 2023 рік.
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Цьому посприяло списання непрацюючих кредитів фізособам, що привело до скорочення їхньої частки в роздрібному портфелі на 3,2 в. п. за квартал та на 6,9 в. п. за рік. Частка непрацюючих кредитів бізнесу зросла на 0,3 в. п. за квартал та на 1,3 в. п. за рік.
Нагадаємо, за час дії воєнного стану в Україні видано 46 240 доступних кредитів на загальну суму 185,9 млрд грн (у тому числі банками державного сектору — 34 459 кредитів на 94,4 млрд грн).
За матеріалами:
Укрінформ
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