Як українці беруть кредити під час війни: деталі за регіонами (інфографіка) — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Як українці беруть кредити під час війни: деталі за регіонами (інфографіка)

Кредит&Депозит
47
Як українці беруть кредити під час війни: деталі за регіонами (інфографіка)
Як українці беруть кредити під час війни: деталі за регіонами (інфографіка)
На сьогодні фінансові компанії в кредитуванні вийшли на рівень першого кварталу 2021 року. Збільшилась сума чека кредиту на 50% по фінансових компаніях, кредитних картах, і трохи менше по строкових кредитах.
Про це розповів Василь Глазунов, заступник голови правління Першого всеукраїнського бюро кредитних історій (ПВБКІ) на конференції FinYear, яка пройшла 16 лютого в Києві.
Як українці беруть кредити під час війни: деталі за регіонами (інфографіка)
У 2021 році була стабільна ситуація, коли фінансові компанії фактично не змінювали свої обсяги. При цьому росли обсяги за банківськими картками та банківськими кредитами. Коли почали зменшуватись карантинні обмеження банки почали збільшувати свої об'єми кредитування.
У 2022 році в першому кварталі був обвал внаслідок показників лютого й березня.
Так, в березні 2022 року кредитування майже повністю зупинилося, воно складало 3−5% довоєнних обсягів. Потім почалося відновлення. Швидше відновлювались фінансові компанії. І вже у 2023 році в 1−2 кварталі компанії виходять на 60% довоєнного кредитування.
Динаміка виданих кредитів
Як українці беруть кредити під час війни: деталі за регіонами (інфографіка)
Рівень долі клієнтів зменшився на 40% відсотків. Банки дуже обережно підходять до клієнтів «з вулиці», і намагаються кредитувати своїх старих клієнтів. Збільшився обсяг за кредитними картками, але це специфічний продукт. Тут обсяг нових клієнтів збільшився до 70%.
Популяція
Зі слів Глазунова, нині 4,6 млн українців виїхало за кордон, декілька мільйонів залишилось на окупованих територіях, багато людей не мають роботи. Тому без нарощування популяції вийти на довоєнні обсяги нарощування кредитування неможливо. Середній чек фінансових компаній у 2021 році складав 4 тис. гривень, зараз ця сума вища.
Заборгованість
На початку війни дуже зріс рівень заборгованості за кредитами, але нині він має тенденцію до зниження.
Як українці беруть кредити під час війни: деталі за регіонами (інфографіка)
За регіонами
Найбільш проблемні регіони Херсонська, Запорізька, Луганська, Харківська, Одеська області.
Найбільш безпроблемні регіони — це Івано-Франківська, Закарпатська, Львівська і Тернопільська області.
Як українці беруть кредити під час війни: деталі за регіонами (інфографіка)

Кредит онлайн на картку

Тетяна Сидорак
Тетяна Сидорак
Кореспондент-редактор
За матеріалами:
Finance.ua
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2024 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.