Як українці беруть кредити під час війни: деталі за регіонами (інфографіка) — Finance.ua

Як українці беруть кредити під час війни: деталі за регіонами (інфографіка) Сьогодні 08:09 — Кредит&Депозит

Як українці беруть кредити під час війни: деталі за регіонами (інфографіка)

На сьогодні фінансові компанії в кредитуванні вийшли на рівень першого кварталу 2021 року. Збільшилась сума чека кредиту на 50% по фінансових компаніях, кредитних картах, і трохи менше по строкових кредитах.

Про це розповів Василь Глазунов, заступник голови правління Першого всеукраїнського бюро кредитних історій (ПВБКІ) на конференції FinYear , яка пройшла 16 лютого в Києві.

У 2021 році була стабільна ситуація, коли фінансові компанії фактично не змінювали свої обсяги. При цьому росли обсяги за банківськими картками та банківськими кредитами . Коли почали зменшуватись карантинні обмеження банки почали збільшувати свої об'єми кредитування.

У 2022 році в першому кварталі був обвал внаслідок показників лютого й березня.

Так, в березні 2022 року кредитування майже повністю зупинилося, воно складало 3−5% довоєнних обсягів. Потім почалося відновлення. Швидше відновлювались фінансові компанії. І вже у 2023 році в 1−2 кварталі компанії виходять на 60% довоєнного кредитування.

Динаміка виданих кредитів

Рівень долі клієнтів зменшився на 40% відсотків. Банки дуже обережно підходять до клієнтів «з вулиці», і намагаються кредитувати своїх старих клієнтів. Збільшився обсяг за кредитними картками, але це специфічний продукт. Тут обсяг нових клієнтів збільшився до 70%.

Популяція

Зі слів Глазунова, нині 4,6 млн українців виїхало за кордон, декілька мільйонів залишилось на окупованих територіях, багато людей не мають роботи. Тому без нарощування популяції вийти на довоєнні обсяги нарощування кредитування неможливо. Середній чек фінансових компаній у 2021 році складав 4 тис. гривень, зараз ця сума вища.

Заборгованість

На початку війни дуже зріс рівень заборгованості за кредитами, але нині він має тенденцію до зниження.

За регіонами

Найбільш проблемні регіони Херсонська, Запорізька, Луганська, Харківська, Одеська області.

Найбільш безпроблемні регіони — це Івано-Франківська, Закарпатська, Львівська і Тернопільська області.

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