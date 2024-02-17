Скільки коштів отримали підприємці на розвиток бізнесу в лютому (інфографіка) — Finance.ua

Скільки коштів отримали підприємці на розвиток бізнесу в лютому (інфографіка) Сьогодні 14:15 — Казна та Політика

Скільки коштів отримали підприємці на розвиток бізнесу в лютому (інфографіка)

У лютому 321 підприємець отримав кредити за програмою «Доступні кредити 5−7-9%» на загальну суму 1,2 млрд грн.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства фінансів.

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«За минулий тиждень у межах Державної програми „Доступні кредити 5−7-9%“ підприємці отримали від уповноважених банків 321 пільговий кредит на загальну суму 1,2 млрд грн, зокрема від банків державного сектору економіки — 190 кредитів на 0,4 млрд гривень», — йдеться в повідомленні.

Інфографіка: Міністерство фінансів України

За час дії воєнного стану в Україні видано 46 240 доступних кредитів на загальну суму 185,9 млрд грн (у тому числі банками державного сектору — 34 459 кредитів на 94,4 млрд грн).

Куди направили кошти:

13,66 млрд грн — на інвестиційні цілі;

8,88 млрд грн — як антикризові кредити;

3,72 млрд грн — як рефінансування попередньо отриманих кредитів;

36,4 млрд грн — кредити для сільськогосподарських товаровиробників;

57,79 млрд грн — на антивоєнні цілі.

У загальному з початку Програми було укладено 81 062 кредитних угод на суму 275,5 млрд грн, з них банками державного сектору економіки — 54 935 договорів на 121 млрд гривень.

Інфографіка: Міністерство фінансів України

Нагадаємо, 1 773 агрогосподарства отримали 8,6 млрд гривень банківських кредитів на розвиток з початку 2024 року. З них 633 господарства профінансовано на 2,3 млрд гривень за державною програмою «Доступні кредити 5−7−9». Фінансування агровиробників стало можливим завдяки підтримці Світового банку в рамках «Екстреного проекту надання інклюзивної підтримки для відновлення сільського господарства України (ARISE)».

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