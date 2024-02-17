Скільки коштів отримали підприємці на розвиток бізнесу в лютому (інфографіка) — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Скільки коштів отримали підприємці на розвиток бізнесу в лютому (інфографіка)

Казна та Політика
15
Скільки коштів отримали підприємці на розвиток бізнесу в лютому (інфографіка)
Скільки коштів отримали підприємці на розвиток бізнесу в лютому (інфографіка)
У лютому 321 підприємець отримав кредити за програмою «Доступні кредити 5−7-9%» на загальну суму 1,2 млрд грн.
Про це повідомляє пресслужба Міністерства фінансів.
Читайте також
«За минулий тиждень у межах Державної програми „Доступні кредити 5−7-9%“ підприємці отримали від уповноважених банків 321 пільговий кредит на загальну суму 1,2 млрд грн, зокрема від банків державного сектору економіки — 190 кредитів на 0,4 млрд гривень», — йдеться в повідомленні.
Інфографіка: Міністерство фінансів України
Інфографіка: Міністерство фінансів України
За час дії воєнного стану в Україні видано 46 240 доступних кредитів на загальну суму 185,9 млрд грн (у тому числі банками державного сектору — 34 459 кредитів на 94,4 млрд грн).

Куди направили кошти:

  • 13,66 млрд грн — на інвестиційні цілі;
  • 8,88 млрд грн — як антикризові кредити;
  • 3,72 млрд грн — як рефінансування попередньо отриманих кредитів;
  • 36,4 млрд грн — кредити для сільськогосподарських товаровиробників;
  • 57,79 млрд грн — на антивоєнні цілі.
У загальному з початку Програми було укладено 81 062 кредитних угод на суму 275,5 млрд грн, з них банками державного сектору економіки — 54 935 договорів на 121 млрд гривень.
Інфографіка: Міністерство фінансів України
Інфографіка: Міністерство фінансів України
Нагадаємо, 1 773 агрогосподарства отримали 8,6 млрд гривень банківських кредитів на розвиток з початку 2024 року. З них 633 господарства профінансовано на 2,3 млрд гривень за державною програмою «Доступні кредити 5−7−9». Фінансування агровиробників стало можливим завдяки підтримці Світового банку в рамках «Екстреного проекту надання інклюзивної підтримки для відновлення сільського господарства України (ARISE)».
За матеріалами:
Finance.ua
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2024 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.