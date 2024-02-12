Аграрії отримали 8,6 млрд грн на розвиток господарств — Finance.ua

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Аграрії отримали 8,6 млрд грн на розвиток господарств

Аграрний ринок
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Аграрії отримали 8,6 млрд грн на розвиток господарств
Аграрії отримали 8,6 млрд грн на розвиток господарств
З початку 2024 року 1 773 агрогосподарств отримали 8,6 млрд гривень банківських кредитів на розвиток. З них 633 господарства профінансовано на 2,3 млрд гривень за державною програмою «Доступні кредити 5−7-9».
Про це пише Урядовий портал.
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Підтримка агровиробників за Програмою «Доступні кредити 5−7-9» протягом 2024−2025 років стала можлива завдяки підтримці Світового банку в рамках «Екстреного проекту надання інклюзивної підтримки для відновлення сільського господарства України (ARISE)».
Програма спрощує доступ мікро- та малого бізнесу до банківського кредитування. Аграрії можуть отримати кредит у розмірі до 90 млн грн. Кредитування надається під 5−9% річних, залежно від категорії кредиту та суб'єкта підприємництва.

У яких областях отримали найбільший обсяг кредитів

  • Київська — 4,1 млрд грн виділено для 154 підприємств;
  • Тернопільська — 598,6 млн грн для 63;
  • Дніпропетровська — 459,7 млн грн для 139;
  • Чернігівська — 364,1 млн грн — 56;
  • Харківська — 359 млн грн — для 90;
  • Львівська — 325,6 млн грн — для 102.
За програмою «Доступні кредити 5−7-9» більше всього отримали підприємства трьох областей:
  • Харківська — 325,9 млн грн виділено для 40 господарств;
  • Вінницька — 252,2 млн грн — для 75;
  • Київська — 236,4 млн грн для 58;
  • Львівська — 205,8 млн грн — для 54.
Нагадаємо, у 2024 році Мінагрополітики продовжить реалізацію низки програм з підтримки аграріїв. Окрема увага приділятиметься сільгоспвиробникам на деокупованих територіях.
За матеріалами:
Finance.ua
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