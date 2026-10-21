Автоматичне продовження оренди землі: як не потрапити у пастку

Для багатьох власників землі (орендодавців) здача паю в оренду — це спосіб отримати стабільний дохід.

Однак іноді прагнення захистити свої права розбивається об юридичні пастки в договорі і найнебезпечніша з них — автоматичне поновлення (пролонгація) договору оренди.​​​​​​​​​​​​

Якщо не розібратися в цьому механізмі вчасно, можна опинитися в ситуації, коли орендар користується вашою землею роками, а ви не можете ні змінити умови, ні повернути свою власність, пише agronews.

Законодавство України передбачає два абсолютно різні за своєю природою механізми, які часто плутають.​​​​​​​​​​​

Схема 1: Поновлення «за мовчазною згодою» (Старі договори та практика Верховного Суду).

Раніше власники часто орієнтувалися на класичну норму ст. 33 Закону України «Про оренду землі», де йшлося про те, що якщо орендар продовжує користуватися землею після закінчення строку, а орендодавець не надіслав заперечень протягом місяця, договір поновлюється.​​​​​​​​​​

Важливе уточнення! Наразі у законі такої автоматичної «мовчазної згоди» без дій орендаря немає.

Схема 2: Умова про автоматичне поновлення (ст. 126−1 Земельного кодексу України) — це набагато «жорсткіший» інструмент.

«Якщо договір містить умову про його поновлення після закінчення строку, на який його укладено, цей договір поновлюється на такий самий строк і на таких самих умовах.

Поновленням договору вважається поновлення договору без вчинення сторонами договору письмового правочину про його поновлення в разі відсутності заяви однієї із сторін про виключення з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно відомостей про поновлення договору. Вчинення інших дій сторонами договору для його поновлення не вимагається".

Як діє пастка «довічної оренди»?

Якщо у вашому договорі є пункт про автоматичне поновлення за ст. 126−1 ЗКУ, ви не зможете просто зачекати дати закінчення договору і забрати землю.

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Оренда перепідпишеться сама в ніч закінчення строку. Якщо ви пропустите дедлайн для відмови, ви автоматично підписуєтеся на наступні 7, 10 чи 15 років оренди (залежно від початкового строку) на тих самих фінансових умовах. В умовах інфляції чи зростання ринкової вартості оренди це прямий шлях до збитків.

Як законно вийти з автоматичної пролонгації

Якщо ви вже маєте договір із такою умовою, або тільки плануєте підписання, дійте за цим алгоритмом:

Перевірка тексту договору (етап аналізу). Уважно прочитайте договір. Шукайте формулювання: «Договір поновлюється автоматично відповідно до статті 126−1 Земельного кодексу України». Якщо такої фрази немає, застосовуються загальні правила переважного права, де орендар зобов’язаний заздалегідь ініціювати переговори.

Уважно прочитайте договір. Шукайте формулювання: «Договір поновлюється автоматично відповідно до статті 126−1 Земельного кодексу України». Якщо такої фрази немає, застосовуються загальні правила переважного права, де орендар зобов’язаний заздалегідь ініціювати переговори. Дотримання дедлайну для відмови. Не пізніше ніж за 1 місяць. Закон дає право будь-якій стороні відмовитися від автоматичного продовження, а зробити це потрібно не пізніше ніж за місяць до дати закінчення договору.

Не пізніше ніж за 1 місяць. Закон дає право будь-якій стороні відмовитися від автоматичного продовження, а зробити це потрібно не пізніше ніж за місяць до дати закінчення договору. Подача заяви нотаріусу. Юридичне скасування. Зверніться до будь-якого державного чи приватного нотаріуса із Заявою про виключення з Державного реєстру речових прав відомостей про поновлення договору. Самого лише листа орендарю в цьому випадку замало — зміни мають зафіксувати в реєстрі (ДРРП).

Раніше ми писали, в Україні для учасників бойових дій законом передбачені пільги на отримання земельних ділянок, зокрема право на їхнє першочергове відведення для індивідуального житлового будівництва, садівництва та городництва.

Проте під час воєнного стану діють суттєві обмеження на безоплатну приватизацію державних і комунальних земель.