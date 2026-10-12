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Експортні залізничні перевезення зерна у вересні зросли на понад 20%

Аграрний ринок
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Експортні залізничні перевезення зерна у вересні зросли на понад 20%
Експортні залізничні перевезення зерна у вересні зросли на понад 20%
За перші 9 місяців 2026 року АТ «Укрзалізниця» транспортувала 22 млн 155,1 тис. тонн зернових вантажів. Це на 5,4% (або на 1 млн 144,3 тис. тонн) перевищує показник аналогічного періоду минулого року.
Про це пише RAIL.insider.
Загальний обсяг експортних перевезень агропродукції за 9 місяців 2026 року сягнув 18 млн 871,1 тис. тонн, що на 1,3% (+234,2 тис. тонн) більше проти аналогічного періоду 2025 року.
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За вересень 2026 року залізницею перевезено 1 млн 421,8 тис. тонн зерна. Це на 9,8% (+127,4 тис. тонн) більше порівняно із серпнем поточного року, проте поступилося вересню 2025 року на 35,8%. Середньодобове навантаження у вересні становило 47,0 тис. тонн (+20% до серпня).
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На експорт у вересні відправлено 814,4 тис. тонн зернових (+21,2% до серпня 2026 року). З урахуванням перевезень на внутрішній код станції Ізмаїл загальний експортний потік у цьому напрямку склав 877,7 тис. тонн.
Основним напрямком експорту у вересні стали сухопутні прикордонні переходи, куди спрямували 694,1 тис. тонн зерна (+37,8% до серпня), що становить 85% від загального залізничного експорту.
Обсяги перевезень до дунайських портів склали 149,9 тис. тонн (частка — 17%; -44% до серпня) через тимчасові обмеження руху через міст у Білгород-Дністровському. Перевезення до портів Великої Одеси становили 33,7 тис. тонн (частка — 4,1%).
За матеріалами:
agrotimes.ua
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