Через обмеження роботи портів Україна недоекспортує 30 млн тонн агропродукції

У вересні вдалося експортувати 2,4 млн тонн, або 46% того, що мало би бути експортовано

Україна через обмеження роботи глибоководних чорноморських портів може експортувати лише близько половини агропродукції, яка виробляється та орієнтована на зовнішні ринки. Станом на кінець вересня-початок жовтня експорт становить до 50% від потенційного обсягу.

Про це заявив міністр аграрної політики та продовольства Тарас Висоцький журналістам у п’ятницю, передає «Інтерфакс-Україна».

Україна може недоекспортувати 30 млн тонн

«Без наявних глибоководних чорноморських портів ми можемо експортувати близько половини нашої продукції, яку виростили і яка є експортно орієнтована. Коли ми говоримо про наслідки — це неможливість експортувати в поточному маркетинговому році близько 30 млн тонн сільськогосподарської продукції вартістю близько $30 млрд», — зазначив він.

Експорт агропродукції у вересні

Міністр уточнив, що у вересні вдалося експортувати 2,4 млн тонн, або 46% того, що мало би бути експортовано, з них зернові — 1,4 млн тонн, або 38%, олійні — 444 тисячі тонн, або 83%, олія — 311 тис. тонн, або 64%, шроти — 280 тис. тонн, або 46% потенційного необхідного експорту.

«Ці 46% фактично з 20 вересня не змінювалися. Тобто ми досягаємо того, що прогнозували: що 45−50% - це об’єктивний максимум в межах поточних шляхів», — підсумував Висоцький.

За його словами, залізницею було експортовано 41% або 993 тис. тонн, що відповідає прогнозам, по Дунаю — 54% або 1,3 млн тонн, автомобільний транспорт — 5% або 120 тис. тонн.