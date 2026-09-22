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Скільки зараз коштує гектар землі в Україні (інфографіка)

Аграрний ринок
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Сільськогосподарські землі
Сільськогосподарські землі
Ринок сільгоспземлі в Україні сповільнився: у серпні кількість угод купівлі-продажу зменшилася на 17,6%. Водночас середня ціна гектара майже не змінилася.
Про це повідомляє Національний науковий центр «Інститут аграрної економіки».

Основні показники ринку

  • За результатами аналізу зареєстрованих угод, проведеного науковцями, у серпні було укладено 8255 угод купівлі-продажу сільськогосподарських земель. У липні їх було 10 013.
  • Сумарна площа проданих ділянок також скоротилася — на 18%, з 19 824 га у липні до 16 258 га у серпні.
  • Водночас середня ціна гектара залишилася майже на тому ж рівні: 60 430 грн проти 60 942 грн місяцем раніше.
За словами науковців, серпневе скорочення обороту стало найсуттєвішим з початку 2026 року.
Протягом весни та літа ринок сповільнювався поступово — щомісяця показники зменшувалися на кілька відсотків, що відповідає звичайним сезонним коливанням.
Кількість зареєстрованих угод купівлі-продажу земель сільськогосподарського призначення по Україні щомісяця, 2026 рік:
МісяцьКількість угодЗміна за місяць
Січень6 641
Лютий9 4210,419
Березень12 1690,292
Квітень11 363-6,6 %
Травень11 020-3 %
Червень10 386-5,8 %
Липень10 013-3,6 %
Серпень8 255-17,6 %

Чому ціна землі майже не змінилася

Різке скорочення кількості угод у серпні майже не позначилося на середній ціні гектара по країні. Стабільність середньої ціни на тлі значного падіння кількості угод пояснюється зміною структури ринку, зазначив старший науковий співробітник відділу земельних відносин та природокористування Ігор Юрченко. У серпні більша частка угод припала на області з вищою вартістю гектара, тоді як частка регіонів із нижчими цінами скоротилася.
Такий структурний зсув компенсував реальне зниження цін, яке відбувалося всередині окремих областей. Тому загальна середня ціна по Україні змінилася лише незначно.
Скільки зараз коштує гектар землі в Україні (інфографіка)
Найбільш показовою є ситуація у Хмельницькій області, де ціна за гектар знизилася на 17,5% — з 79 299 грн до 65 432 грн. Водночас частка області в загальній кількості угод зросла з 6,7% до 8%.
Навіть після зниження земля в області залишалася дорожчою за середню ціну по країні, тому збільшення її частки підтримувало загальний показник.
Протилежна ситуація спостерігалася у Чернігівській області: ціна гектара там зменшилася на 4,7% — з 48 445 грн до 46 154 грн, а частка ринку скоротилася з 9% до 7,3%.
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За оцінками фахівців Інституту аграрної економіки, загальнонаціональне зниження середньої ціни на 0,8% не відображає повною мірою ситуацію в окремих регіонах, де цінова корекція була значно глибшою.
Якщо темпи сповільнення збережуться у вересні 2026 року, структурний ефект може вже не компенсувати зниження цін. У такому разі середня вартість гектара по країні може відреагувати помітніше, підсумував Ігор Юрченко.
Світлана Вишковська
Світлана Вишковська
Редактор
За матеріалами:
Finance.ua
Сільське господарствоРинок землі
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