Україна наразі не бачить ознак того, що найближчими місяцями у Чорному морі вдасться досягти припинення вогню, необхідного для повноцінного відновлення роботи «зернового коридору».

Про це заявив міністр аграрної політики та продовольства Тарас Висоцький в інтерв’ю Bloomberg

Що про це відомо

За його словами, Україна має бути готовою до того, що критична ситуація з експортом через Чорне море може зберігатися ще кілька місяців.

«На жаль, важко уявити собі якісь можливі рішення з цього питання найближчими місяцями. Ми повинні бути готові до того, що ситуація залишиться такою ж критичною, як і зараз», — сказав Висоцький.

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Міністр зазначив, що країни, які сприяють переговорному процесу, поінформували Україну про відхилення росією пропозицій партнерів Києва. За його словами, різні варіанти домовленостей уже обговорювалися, однак результату досягти не вдалося.

На тлі проблем із морською логістикою Україна звернулася до Європейського Союзу по підтримку аграрного сектору.

Висоцький повідомив, що Єврокомісія відхилила запит України на €220 млн для підтримки фермерів та забезпечення їхньої ліквідності. Водночас, за його словами, Україна має отримати $250 млн за низькою відсотковою ставкою від Світового банку.