Відновлення зернового коридору найближчими місяцями малоймовірне — Висоцький
Україна наразі не бачить ознак того, що найближчими місяцями у Чорному морі вдасться досягти припинення вогню, необхідного для повноцінного відновлення роботи «зернового коридору».
Про це заявив міністр аграрної політики та продовольства Тарас Висоцький в інтерв’ю Bloomberg.
Що про це відомо
За його словами, Україна має бути готовою до того, що критична ситуація з експортом через Чорне море може зберігатися ще кілька місяців.
«На жаль, важко уявити собі якісь можливі рішення з цього питання найближчими місяцями. Ми повинні бути готові до того, що ситуація залишиться такою ж критичною, як і зараз», — сказав Висоцький.
Міністр зазначив, що країни, які сприяють переговорному процесу, поінформували Україну про відхилення росією пропозицій партнерів Києва. За його словами, різні варіанти домовленостей уже обговорювалися, однак результату досягти не вдалося.
На тлі проблем із морською логістикою Україна звернулася до Європейського Союзу по підтримку аграрного сектору.
Висоцький повідомив, що Єврокомісія відхилила запит України на €220 млн для підтримки фермерів та забезпечення їхньої ліквідності. Водночас, за його словами, Україна має отримати $250 млн за низькою відсотковою ставкою від Світового банку.
Раніше ми повідомляли, що постійні атаки російських ракет та дронів по логістиці портів великої Одеси та дунайських портів, залізницям, хабам, великим торгівельним складам чинять руйнівний вплив на економіку країни. У статті Finance.ua розібрався, яким чином зростатиме вартість перевезень. Ми також проаналізували потенційні наслідки для експортерів, зростання цін на кінцеву продукцію для споживачів та дефіцит (продукти, ліки, побутова хімія) тощо.
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