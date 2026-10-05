Експорт української агропродукції в вересні зріс на понад 40%

У вересні Україна експортувала 3,04 млн тонн агропродукції, що на 41,5% більше, ніж у серпні.

Причини

Обсяги експорту частково зросли передусім завдяки зерновим, олійним культурам та продуктам їх переробки, повідомила асоціація «Український клуб аграрного бізнесу».

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«Основні групи аграрної продукції — зернові, олійні культури, рослинні олії та макухи — забезпечили у вересні близько 2,65 млн тонн експорту, або 87,2% загального обсягу проти 83,1% у серпні», — пишуть у повідомленні.

Найбільшу частку експорту традиційно сформували зернові культури — 1,49 млн тонн, що на 50,4% більше, ніж місяцем раніше.

Основним фактором зростання стало збільшення експорту пшениці з 612,7 тис. тонн у серпні до 1,09 млн тонн у вересні — на 78,6%. Поставки кукурудзи залишилися практично без змін і становили 306,8 тис. тонн, тоді як експорт ячменю зріс на 16,9% — до 80,3 тис. тонн. Експорт олійних культур збільшився до 494,5 тис. тонн.

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Основний обсяг припав на ріпак — 428,7 тис. тонн, що на 46,5% більше, ніж у серпні.

Експорт сої зріс на 24,3% — до 36,2 тис. тонн. Обсяги експорту рослинних олій у вересні становили 323,5 тис. тонн, що на 15,8% більше за серпневий показник.

При цьому експорт соняшникової олії залишився майже на рівні попереднього місяця — 146,6 тис. тонн, тоді як поставки ріпакової олії збільшилися на 61,9% — до 154,5 тис. тонн.

Суттєве зростання зафіксовано й у сегменті макухи олійних культур — на 83,4%, до 343,4 тис. тонн.

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Зокрема, експорт соняшникової макухи зріс у 2,6 раза — до 285,4 тис. тонн, водночас поставки соєвої макухи скоротилися на 24,9% — до 58 тис. тонн.