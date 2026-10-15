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Зерно втрачає пріоритет в аграрному експорті України

Аграрний ринок
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Зерно втрачає пріоритет в аграрному експорті України
Зерно втрачає пріоритет в аграрному експорті України
Внаслідок блокади російськими окупантами чорноморських портів Україна вже понад три тижні експортує лише 50% від необхідних обсягів сільськогосподарської продукції.
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Наразі в пріоритеті — продукція з більшою доданою вартістю, повідомив міністр аграрної політики Тарас Висоцький під час спілкування з журналістами.
«За 13 днів жовтня темп експорту залишається аналогічним — він вже сформований десь з кінця вересня і відтоді не змінюється. Вдається експортувати 50% від потреби. Зернових менше — 38% від потреби. Олія — 68% від потреби», — вказав міністр.
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За його словами, пріоритет при експорті надається, зокрема, соняшниковій олії.
«Мінагрополітики підтримує необхідність надання пріоритетності продукції з більшою доданою вартістю. На сьогодні є спроможність експортувати до 50% від звичних обсягів. Ця спроможність не збільшується — ми її досягли в 20-х числах вересня. Реальних перспектив її збільшення немає. Відповідно за таких умов треба застосовувати заходи, які дозволятимуть збільшувати частку продукції з більшою доданою вартістю. В кінцевому результаті це принесе більше коштів для сектору в цілому», — вважає Висоцький.
За матеріалами:
УНІАН
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