Зерно втрачає пріоритет в аграрному експорті України

Наразі в пріоритеті — продукція з більшою доданою вартістю, повідомив міністр аграрної політики Тарас Висоцький під час спілкування з журналістами.
«За 13 днів жовтня темп експорту залишається аналогічним — він вже сформований десь з кінця вересня і відтоді не змінюється. Вдається експортувати 50% від потреби. Зернових менше — 38% від потреби. Олія — 68% від потреби», — вказав міністр.
За його словами, пріоритет при експорті надається, зокрема, соняшниковій олії.
«Мінагрополітики підтримує необхідність надання пріоритетності продукції з більшою доданою вартістю. На сьогодні є спроможність експортувати до 50% від звичних обсягів. Ця спроможність не збільшується — ми її досягли в 20-х числах вересня. Реальних перспектив її збільшення немає. Відповідно за таких умов треба застосовувати заходи, які дозволятимуть збільшувати частку продукції з більшою доданою вартістю. В кінцевому результаті це принесе більше коштів для сектору в цілому», — вважає Висоцький.