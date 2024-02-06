У Мінагрополітики розповіли про програми підтримки АПК на 2024 рік — Finance.ua
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У Мінагрополітики розповіли про програми підтримки АПК на 2024 рік

Аграрний ринок
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У Мінагрополітики розповіли про програми підтримки АПК на 2024 рік
У Мінагрополітики розповіли про програми підтримки АПК на 2024 рік
Торік української аграрної продукції експортували майже на 22 млрд доларів. Це свідчить, що агросектор продовжує працювати і розвиватися, попри війну та майже 20% тимчасово окупованих територій.
Про це повідомив перший заступник міністра аграрної політики та продовольства України Тарас Висоцький.
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За його словами, у 2024 році Мінагрополітики продовжить реалізацію низки програм з підтримки аграріїв. Окрема увага приділятиметься сільгоспвиробникам на деокупованих територіях.
«Підтримка аграріїв, особливо на деокупованих територіях, важлива з точки зору соціальної складової, справедливості і можливості працювати всім сільгоспвиробникам. Тому в 2024 році буде реалізована програма підтримки малих фермерів, які мають до 120 га», — зазначив Тарас Висоцький.
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Також продовжиться реформа меліорації. В Держбюджеті закладено 200 млн гривень на компенсацію для закупівлі обладнання на зрошення. Також програмою можуть скористатися Організації водокористувачів.
Крім того, продовжує діяти урядова грантова програма на розвиток садів та теплиць. Як відзначив Тарас Висоцький, торік було видано грантів на закладку нових садів площею 2 тисячі гектарів. Це досить суттєвий об'єм у порівнянні з минулими роками і свідчить про активний розвиток садівництва.
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Перший заступник міністра повідомив, що передбачена також допомога в тваринницькій галузі, яка суттєво постраждала через повномасштабне вторгнення рф.
За матеріалами:
agroreview.com
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