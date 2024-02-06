За пів року з України зерно вивозило 661 судно до 32 країн світу, — Кубраков Сьогодні 06:18 — Аграрний ринок

Україна за 6 місяців експортувала понад 20 мільйонів тонн вантажів з одеських портів до 32 країн світу через український коридор.

Про це повідомив віцепремʼєр-міністр з відновлення України Олександр Кубраков.

«За пів року роботи українського коридору з портів Великої Одеси 661 судно експортувало понад 20 млн тонн вантажів до 32 країн світу. 14,3 млн тонн — це продукція українських аграріїв. Україна продовжує забезпечувати продовольчу безпеку світу», — розповів Кубраков.

За його словами, порти Великої Одеси наразі нарощують перевалку вантажів. Так, в січні було експортовано 6,3 млн тонн — цей показник майже дорівнює довоєнному рівню.

Кубраков зауважив, що порти очікують на підхід ще 104 суден, які мають вивезти понад 3 млн тонн вантажів.

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Нагадаємо, у середині липня росія вийшла із «зернової угоди», яка дозволяла експортувати українське зерно Чорним морем. Після цього Україна прийняла рішення відновити експорт без поновлення участі країни-терориста. росіяни всіляко намагаються перешкоджати роботі «зернового коридору», у тому ж числі ударами по портах й інфраструктурі.

Вже в серпні Україна відкрила тимчасові коридори для цивільних торгових суден. Маршрути передусім призначені для виходу суден, що знаходяться в українських портах ще з початку війни.

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