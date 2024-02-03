У НБУ підрахували, скільки коштів втратив український експорт та імпорт через блокаду кордонів (інфографіка) — Finance.ua

У НБУ підрахували, скільки коштів втратив український експорт та імпорт через блокаду кордонів (інфографіка)
Страйки на західних кордонах України з осені 2023 року спровокували зменшення обсягів зовнішньої торгівлі. Однак потік товарів швидко розподілили, відправляючи іншими напрямками.
Про це свідчать дані «Інфляційного звіту» Національного банку України за січень 2024 року.
За оцінками Нацбанку, у листопаді 2023 року спостерігався найбільший негативний ефект від цих обмежень. Прямі втрати для експорту товарів склали близько 160 млн доларів, для імпорту — 500 млн доларів.
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«Однак досить швидка переорієнтація торговельних потоків на інші види транспорту та маршрути, зокрема морський коридор, дала змогу повністю нівелювати втрати для експорту і частково — для імпорту», — йдеться в огляді.
У середині січня польські протестувальники оголосили про припинення блокади кордону. У звіті зазначається, що це зменшить втрати імпорту в січні до 150−200 млн доларів.
У НБУ прогнозують, що окремі обмеження з боку країн-сусідів триватимуть у лютому-березні, а далі припиняться. Втрати імпорту за цей період становитимуть 100 млн доларів щомісяця.
Раніше заступник міністра аграрної політики Маркіян Дмитрасевич повідомляв, що б блокування пунктів пропуску на українському кордоні фермерами Румунії та Польщі привело до росту вартості вантажних перевезень на 15−20%.
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