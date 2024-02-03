У НБУ підрахували, скільки коштів втратив український експорт та імпорт через блокаду кордонів (інфографіка) — Finance.ua

У НБУ підрахували, скільки коштів втратив український експорт та імпорт через блокаду кордонів (інфографіка) Вчора 21:23 — Казна та Політика

У НБУ підрахували, скільки коштів втратив український експорт та імпорт через блокаду кордонів (інфографіка), Фото: Pexels

Страйки на західних кордонах України з осені 2023 року спровокували зменшення обсягів зовнішньої торгівлі. Однак потік товарів швидко розподілили, відправляючи іншими напрямками.

Про це свідчать дані « Інфляційного звіту » Національного банку України за січень 2024 року.

За оцінками Нацбанку, у листопаді 2023 року спостерігався найбільший негативний ефект від цих обмежень. Прямі втрати для експорту товарів склали близько 160 млн доларів, для імпорту — 500 млн доларів.

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«Однак досить швидка переорієнтація торговельних потоків на інші види транспорту та маршрути, зокрема морський коридор, дала змогу повністю нівелювати втрати для експорту і частково — для імпорту», — йдеться в огляді.

Таблиця: НБУ

У середині січня польські протестувальники оголосили про припинення блокади кордону. У звіті зазначається, що це зменшить втрати імпорту в січні до 150−200 млн доларів.

У НБУ прогнозують, що окремі обмеження з боку країн-сусідів триватимуть у лютому-березні, а далі припиняться. Втрати імпорту за цей період становитимуть 100 млн доларів щомісяця.

Раніше заступник міністра аграрної політики Маркіян Дмитрасевич повідомляв , що б блокування пунктів пропуску на українському кордоні фермерами Румунії та Польщі привело до росту вартості вантажних перевезень на 15−20%.

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