День простою на кордоні коштує грошей: ціни на вантажні перевезення різко зросли, — МінАПК
Блокування пунктів пропуску на українському кордоні фермерами Румунії та Польщі привело до росту вартості вантажних перевезень на 15−20%.
Про це в ефірі телемарафону повідомив заступник міністра аграрної політики Маркіян Дмитрасевич.
«Основні збитки стосуються транспортних витрат. Кожен день простою автомобілів коштує грошей, тому ціни на перевезення зростають на 15−20%», — заявив чиновник.
За його словами, потрібно враховувати стан наших перевізників-водіїв. Зараз не найкращі погодні умови, тому незручно стояти в чергах.
Дмитрасевич додав, що головна причина протестів румунських фермерів стосується не України. Вони вимагають збільшення дотаційної підтримки агровиробників. До того ж низка української агропродукції проходить транзитом через цю країну, а не імпортується туди.
Блокада кордону фермерами
Румунські фермери з перервами блокують український кордон з 13 січня. 16 січня стало відомо, що Міністерство сільського господарства Румунії та представники великих сільськогосподарських організацій досягли домовленості щодо низки вимог фермерів.
Водночас польські перевізники, які з листопада блокують прикордонні переходи з Україною, також досягли згоди з урядом щодо деяких вимог і призупинять свій протест.
Поділитися новиною