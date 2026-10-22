Експорт агропродукції з України скоротився на 50−60% через логістичну кризу

Загальногалузеві темпи експорту української агропродукції на сьогодні скоротилися на 50−60% від потенційних обсягів через суттєве ускладнення та подорожчання логістики, тоді як одному з найбільших українських агроекспортерів — ТОВ «СП «Нібулон» — вдалося утримати поточне щомісячне зниження на рівні 25−30%.

Про це повідомив директор із торгівлі аграрної компанії «Нібулон» Володимир Славінський.

«Щодо нашої компанії, то наші місячні темпи експорту на сьогодні скорочуються, скажімо так, порівняно з минулорічними чи тим, що було до червня, десь на 25−30%, що ми вважаємо непоганим результатом і маємо потенціал до нарощування. Але загалом по галузі темпи зниження сягають 50−60% від того, якими мали б бути сьогодні», — зазначив він під час панельної дискусії, присвяченої аграрному секторі на четвертому щорічному експортному форумі «Економічної правди» у Києві в середу.

Як передає кореспондент агентства «Інтерфакс-Україна», за оцінкою «Нібулону», через зниження темпів Україна наразі експортує лише близько 2 млн тонн агропродукції на місяць за потенціалу в 5−6 млн тонн за нормальної економіки, що суттєво шкодить фінансовій спроможності агровиробників та їхній здатності забезпечувати операційну діяльність і посівну кампанію.

Славінський наголосив, що логістика через Дунай та альтернативні сухопутні маршрути за останні роки суттєво ускладнилися і подорожчали. Зокрема, оскільки аграрії з центральних регіонів не мають змоги самостійно організовувати складну логістику до європейських портів чи залізничних станцій, логістичні функції повністю лягли на великі компанії та трейдерів.

«Аби тримати темпи відвантаження та добових поставок на стабільному рівні, компанія витрачає на сьогодні практично на 20% і більше оборотного капіталу на логістику. Вартість логістики морського судна зросла у п’ять разів — до $100 замість $20, а період доставки збільшився з 7 до 30 днів. Це означає, що в транзиті перебуває набагато більше товару, а кошти в транзиті є значно дорожчими», — розповів він.

Для подолання проблем «Нібулон» ініціює створення механізму державних та міжнародних фінансових гарантій, який дав би змогу українському бізнесу отримувати оперативне фінансування у західних банках за адекватними відсотковими ставками.