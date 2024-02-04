Що буде з цінами на крупи, борошно та хліб — Finance.ua

Що буде з цінами на крупи, борошно та хліб Вчора 21:32 — Аграрний ринок

Популярна серед українців гречка увійшла до ТОП-7 продуктів харчування, ціни на які найбільш істотно коливалися від початку повномасштабного вторгнення росії.

The Page з’ясовує, що буде з цінами на гречку, інші крупи та хліб в першому півріччі 2024 року.

Нагадаємо, напередодні великої війни у січні 2021 року гречка у супермаркетах коштувала біля 50 грн за кілограм. У серпні 2022 року на піку подорожчання ціни на цю крупу на тлі жорсткого дефіциту злетіли в середньому майже до 93 грн за кілограм. Проте в січні 2024 року кілограм гречки вже коштує близько 29 грн. Орієнтовно, це рівень початку 2020 року, відколи ціни на цей продукт пішли вгору.

Ціни на гречку у 2024 році — чому гречана крупа дешевшає

За оцінками Світлани Черемісіної, головної наукової співробітниці відділу ціноутворення та аграрного ринку національного наукового центру «Інститут аграрної економіки», гречка може подешевшати ще на 5−7%, до 25−27 грн за кілограм.

Подібне зниження цін на гречку пояснюється тим, що у 2023 році урожай цієї культури в Україні виявився рекордним — 207,5 тис. тонн. Для порівняння: у 2022 році гречки зібрали близько 148 тис. тонн, у 2021-му — більше 107 тис. тонн, у 2020-му — більше 100 тис. тонн. Тоді як річний обсяг споживання гречаної крупи в Україні становить біля 125−130 тис. тонн.

Яких цін очікувати

За прогнозами Світлани Черемісіної, ціна на борошно залишатиметься стабільною в межах 15−17 грн за кілограм, а вартість інших видів круп — рису, пшона тощо — може зазнати незначних коливань у межах 3−5%.

«Очікується подальше поступове зростання середньої ціни на хлібобулочні вироби у діапазоні 0,5−1% на місяць, — продовжує Світлана Черемісіна. — За перше півріччя хліб пшеничний з борошна вищого ґатунку може вартувати 45−46 грн за кілограм, хліб пшеничний з борошна першого ґатунку подорожчає до 37−38 грн за кілограм, хліб житній — до 39−40 грн за кілограм, батон — до 25−26 грн за 500 грамів».

А в цілому співрозмовниця видання заспокоює, що за прогнозними оцінками науковців Інституту аграрної економіки, помітні стрибки цін на крупи, борошно та хлібобулочні вироби в найближче півріччя не очікуються.

До речі, портал Finance.ua проаналізував кредитні пропозиції. Тут ви можете взяти кредит онлайн на картку в Україні. Швидкий кредит на картку з поганою кредитною історією, без довідок, без дзвінків і без фото. Кредит онлайн на картку💰

The page За матеріалами:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.