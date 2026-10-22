Оновлені розміри пенсій: як змінилась сума

В Україні середня пенсія з 1 січня до 1 жовтня зросла з 6544,62 грн до 7287,8 грн. Таке зростання відбулось в першу чергу завдяки березневій індексації.

Після неї динаміка зростання пенсій значно сповільнилась. Так, в липні середня пенсія складала 7272,7 грн, отже з липня до жовтня середня пенсія зросла всього на 15 грн.

Про це йдеться в даних ПФУ. Середня пенсія працюючих пенсіонерів за цей період збільшилася з 7 994,17 грн до 8 019,18 грн. Це на 25,01 грн більше, ніж у липні.

За даними ПФУ, станом на 1 жовтня 2026 року пенсії призначали за такими підставами:

за віком — 72,25%;

за інвалідністю — 15,12%;

у разі втрати годувальника — 7,10%;

за вислугу років — 5%;

соціальні пенсії — 0,49%;

довічне утримання суддів — 0,04%.

Варто враховувати, що середня пенсія не означає, що саме таку суму отримує більшість українців. Фактичні виплати відрізняються залежно від стажу, заробітку, виду пенсії та інших обставин.

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Станом на 1 жовтня 2026 року понад половина українських пенсіонерів отримувала більш як 5 тис. грн на місяць. Зокрема, 36,63% мали пенсії від 5 тис. до 10 тис. грн, а ще 19,02% - понад 10 тис. грн. Водночас виплати від 3 тис. до 4 тис. грн отримували 23,79% пенсіонерів.