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Оновлені розміри пенсій: як змінилась сума

Казна та Політика
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Оновлені розміри пенсій: як змінилась сума
Оновлені розміри пенсій: як змінилась сума
В Україні середня пенсія з 1 січня до 1 жовтня зросла з 6544,62 грн до 7287,8 грн. Таке зростання відбулось в першу чергу завдяки березневій індексації.
Після неї динаміка зростання пенсій значно сповільнилась. Так, в липні середня пенсія складала 7272,7 грн, отже з липня до жовтня середня пенсія зросла всього на 15 грн.
Про це йдеться в даних ПФУ. Середня пенсія працюючих пенсіонерів за цей період збільшилася з 7 994,17 грн до 8 019,18 грн. Це на 25,01 грн більше, ніж у липні.
За даними ПФУ, станом на 1 жовтня 2026 року пенсії призначали за такими підставами:
  • за віком — 72,25%;
  • за інвалідністю — 15,12%;
  • у разі втрати годувальника — 7,10%;
  • за вислугу років — 5%;
  • соціальні пенсії — 0,49%;
  • довічне утримання суддів — 0,04%.
Варто враховувати, що середня пенсія не означає, що саме таку суму отримує більшість українців. Фактичні виплати відрізняються залежно від стажу, заробітку, виду пенсії та інших обставин.
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Станом на 1 жовтня 2026 року понад половина українських пенсіонерів отримувала більш як 5 тис. грн на місяць. Зокрема, 36,63% мали пенсії від 5 тис. до 10 тис. грн, а ще 19,02% - понад 10 тис. грн. Водночас виплати від 3 тис. до 4 тис. грн отримували 23,79% пенсіонерів.
  • До 3 000 грн — 3,40%.
  • Від 3 001 до 4 000 грн — 23,79%.
  • Від 4 001 до 5 000 грн — 17,16%.
  • Від 5 001 до 10 000 грн — 36,63%.
  • Понад 10 000 грн — 19,02%.
За матеріалами:
Обозреватель
Пенсія
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