Оновлені розміри пенсій: як змінилась сума
- за віком — 72,25%;
- за інвалідністю — 15,12%;
- у разі втрати годувальника — 7,10%;
- за вислугу років — 5%;
- соціальні пенсії — 0,49%;
- довічне утримання суддів — 0,04%.
- До 3 000 грн — 3,40%.
- Від 3 001 до 4 000 грн — 23,79%.
- Від 4 001 до 5 000 грн — 17,16%.
- Від 5 001 до 10 000 грн — 36,63%.
- Понад 10 000 грн — 19,02%.
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