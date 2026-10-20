0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Пенсія може зрости більш ніж наполовину: що дає максимальну надбавку

Особисті фінанси
119
Додайте Finance.ua до вибраних джерел Google
Пенсіонер
Пенсіонер
В Україні частина пенсіонерів можуть отримати суттєве підвищення пенсії — надбавка здатна сягати приблизно 54%, якщо виконані всі умови, передбачені законодавством.
У Пенсійному фонді пояснюють, що йдеться про доплати за додатковий стаж та високий коефіцієнт заробітку, які формуються протягом усього трудового життя.

Як збільшити пенсію

Найбільший вплив має стаж більший, ніж мінімально необхідний. За кожен рік роботи після досягнення пенсійного віку держава нараховує додатковий відсоток. Якщо людина продовжувала працювати та сплачувала ЄСВ у повному обсязі, її надбавка може бути максимальною.
Другий ключовий фактор — офіційна зарплата, вища, ніж середня по країні. Чим більший коефіцієнт заробітку, тим вищою буде пенсія. Саме поєднання тривалого стажу та високих внесків дозволяє досягти підвищення на рівні понад 50%.
ПФУ наголошує, що для отримання максимальної надбавки важливо, аби всі періоди роботи були правильно відображені в реєстрі. Помилки в документах, пропущені місяці сплати ЄСВ або невідповідність персональних даних можуть зменшити розмір пенсії, навіть якщо фактичний стаж значно більший.
Нагадаємо, фахівці радять перевірити інформацію про стаж у власному електронному кабінеті та за потреби подати заяву на уточнення даних. Це дозволить уникнути втрати років роботи та отримати повний обсяг надбавок, передбачених законодавством.
Раніше ми повідомляли, що через кілька місяців посилять вимоги для виходу на пенсію в 60 та 63 роки. Щоб «вчасно» отримати пенсію, нині достатньо мати 33 роки стажу, то з наступного року «норму» збільшать на 12 місяців — до 34 років.
Також Finance.ua писав, що нині в Україні 10 млн пенсіонерів. Середній розмір пенсії становить 7287 грн.
За матеріалами:
Fbc.biz.ua
ПенсіяВиплата пенсій
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Також за темою
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2026 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems