Пенсія може зрости більш ніж наполовину: що дає максимальну надбавку

В Україні частина пенсіонерів можуть отримати суттєве підвищення пенсії — надбавка здатна сягати приблизно 54%, якщо виконані всі умови, передбачені законодавством.

У Пенсійному фонді пояснюють, що йдеться про доплати за додатковий стаж та високий коефіцієнт заробітку, які формуються протягом усього трудового життя.

Як збільшити пенсію

Найбільший вплив має стаж більший, ніж мінімально необхідний. За кожен рік роботи після досягнення пенсійного віку держава нараховує додатковий відсоток. Якщо людина продовжувала працювати та сплачувала ЄСВ у повному обсязі, її надбавка може бути максимальною.

Другий ключовий фактор — офіційна зарплата, вища, ніж середня по країні. Чим більший коефіцієнт заробітку, тим вищою буде пенсія. Саме поєднання тривалого стажу та високих внесків дозволяє досягти підвищення на рівні понад 50%.

Якщо вас цікавить швидка позика до зарплати, за допомогою порталу Finance.ua можна підібрати для себе оптимальні умови. 👛

ПФУ наголошує, що для отримання максимальної надбавки важливо, аби всі періоди роботи були правильно відображені в реєстрі. Помилки в документах, пропущені місяці сплати ЄСВ або невідповідність персональних даних можуть зменшити розмір пенсії, навіть якщо фактичний стаж значно більший.

Нагадаємо, фахівці радять перевірити інформацію про стаж у власному електронному кабінеті та за потреби подати заяву на уточнення даних. Це дозволить уникнути втрати років роботи та отримати повний обсяг надбавок, передбачених законодавством.

Раніше ми повідомляли , що через кілька місяців посилять вимоги для виходу на пенсію в 60 та 63 роки. Щоб «вчасно» отримати пенсію, нині достатньо мати 33 роки стажу, то з наступного року «норму» збільшать на 12 місяців — до 34 років.