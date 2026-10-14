Скільки пенсіонерів нині в Україні та яку пенсію вони отримують (свіжі дані ПФУ)

Раніше ми писали, що
Кабінет Міністрів пропонує Верховній Раді застосувати обмежувальні коефіцієнти до спеціальних пенсій, розмір яких перевищує 28 780 гривень.
Водночас пенсіонери віком від 70, 75 чи 80 років можуть отримувати щомісячну компенсаційну доплату до пенсії. Її розмір залежить від віку та може становити до 570 грн. Відповідно до пункту 8 постанови Кабінету Міністрів України від 24 лютого 2023 року № 168, розмір компенсаційної виплати залежить від віку пенсіонера:
від 70 до 75 років — до 300 грн;
від 75 до 80 років — до 456 грн;
після 80 років — до 570 грн.
Що в ЄС
До речі, гендерний розрив у пенсіях у ЄС більш ніж удвічі перевищує гендерний розрив в оплаті праці. У країнах ЄС жінки в середньому отримують пенсії майже на чверть менші, ніж чоловіки
За даними Eurostat, у 2024 році жінки в ЄС заробляли в середньому на 11,1% менше, ніж чоловіки. Водночас після завершення трудової кар’єри цей розрив стає ще більшим.
То ж які пенсії отримують в країнах ЄС (стаж та розміри) — дивіться тут.
Нагадаємо, що попри індексації, більшість літніх людей в Україні фактично живуть за межею бідності. Разом з тим існують державні інструменти підтримки, які дозволяють збільшити виплати пенсіонерам.