0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Скільки пенсіонерів нині в Україні та яку пенсію вони отримують (свіжі дані ПФУ)

Казна та Політика
331
Додайте Finance.ua до вибраних джерел Google
Скільки пенсіонерів нині в Україні та яку пенсію вони отримують (свіжі дані ПФУ)
Скільки пенсіонерів нині в Україні та яку пенсію вони отримують (свіжі дані ПФУ)
Як повідомив Пенсійний фонд, нині в Україні 10 млл пенсіонерів. А от середній розмір пенсії становить 7 тис. 287 грн.
Серед пенсіонерів частка тих зто працює — 2, 8 млн осіб. Серед них середня пенсія 8019 грн.
Найчисленнішу групу серед українських пенсіонерів становлять ті, хто отримує від 3 до 4 тисяч гривень, їх 24% але минулого року було 32%.
Нині найбільша група з виплатами від 5 до 10 тисяч гривень.
Скільки пенсіонерів нині в Україні та яку пенсію вони отримують (свіжі дані ПФУ)
За даними ПФУ, пенсіонерів з вищими виплатами побільшало.
Читайте також
Раніше ми писали, що Кабінет Міністрів пропонує Верховній Раді застосувати обмежувальні коефіцієнти до спеціальних пенсій, розмір яких перевищує 28 780 гривень.
Водночас пенсіонери віком від 70, 75 чи 80 років можуть отримувати щомісячну компенсаційну доплату до пенсії. Її розмір залежить від віку та може становити до 570 грн. Відповідно до пункту 8 постанови Кабінету Міністрів України від 24 лютого 2023 року № 168, розмір компенсаційної виплати залежить від віку пенсіонера:
  • від 70 до 75 років — до 300 грн;
  • від 75 до 80 років — до 456 грн;
  • після 80 років — до 570 грн.

Що в ЄС

До речі, гендерний розрив у пенсіях у ЄС більш ніж удвічі перевищує гендерний розрив в оплаті праці. У країнах ЄС жінки в середньому отримують пенсії майже на чверть менші, ніж чоловіки
За даними Eurostat, у 2024 році жінки в ЄС заробляли в середньому на 11,1% менше, ніж чоловіки. Водночас після завершення трудової кар’єри цей розрив стає ще більшим.
То ж які пенсії отримують в країнах ЄС (стаж та розміри) — дивіться тут.
Нагадаємо, що попри індексації, більшість літніх людей в Україні фактично живуть за межею бідності. Разом з тим існують державні інструменти підтримки, які дозволяють збільшити виплати пенсіонерам.
Finance.ua створив путівник, який допоможе людям пенсійного віку отримувати максимум допомоги від держави: від вікових надбавок до безкоштовних ліків та субсидій. З тексту ви дізнаєтеся — На які пільги варто розраховувати пенсіонерам.
Тетяна Берегова
Тетяна Берегова
Кореспондент-редактор
За матеріалами:
Finance.ua
ПенсіяПенсійний фонд
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Також за темою
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2026 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems