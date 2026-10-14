Скільки пенсіонерів нині в Україні та яку пенсію вони отримують (свіжі дані ПФУ)

Як повідомив Пенсійний фонд, нині в Україні 10 млл пенсіонерів. А от середній розмір пенсії становить 7 тис. 287 грн.

Серед пенсіонерів частка тих зто працює — 2, 8 млн осіб. Серед них середня пенсія 8019 грн.

До речі, ми оновили розділ депозитів на сайті. Зараз обрати найвигідніший вклад серед українських банків, порівняти їхні ставки й умови стало ще простіше.

Найчисленнішу групу серед українських пенсіонерів становлять ті, хто отримує від 3 до 4 тисяч гривень, їх 24% але минулого року було 32%.

Нині найбільша група з виплатами від 5 до 10 тисяч гривень.

За даними ПФУ, пенсіонерів з вищими виплатами побільшало.

Читайте також Кому можуть скасувати доплату до пенсії

обмежувальні коефіцієнти до спеціальних пенсій, розмір яких перевищує 28 780 гривень. Раніше ми писали , що Кабінет Міністрів пропонує Верховній Раді застосуватидо спеціальних пенсій, розмір яких перевищує 28 780 гривень.

. Відповідно до пункту 8 постанови Кабінету Міністрів України від 24 лютого 2023 року № 168, розмір компенсаційної виплати залежить від віку пенсіонера: Водночас пенсіонери віком від 70, 75 чи 80 років можуть отримувати щомісячну компенсаційну доплату до пенсії. Її розмір залежить від віку та може становити до 570 грнВідповідно до пункту 8 постанови Кабінету Міністрів України від 24 лютого 2023 року № 168, розмір компенсаційної виплати залежить від віку пенсіонера:

від 70 до 75 років — до 300 грн;

від 75 до 80 років — до 456 грн;

після 80 років — до 570 грн.

Що в ЄС

До речі, гендерний розрив у пенсіях у ЄС більш ніж удвічі перевищує гендерний розрив в оплаті праці. У країнах ЄС жінки в середньому отримують пенсії майже на чверть менші, ніж чоловіки

За даними Eurostat, у 2024 році жінки в ЄС заробляли в середньому на 11,1% менше, ніж чоловіки. Водночас після завершення трудової кар’єри цей розрив стає ще більшим.

То ж які пенсії отримують в країнах ЄС (стаж та розміри) — дивіться тут.

Нагадаємо, що попри індексації, більшість літніх людей в Україні фактично живуть за межею бідності. Разом з тим існують державні інструменти підтримки, які дозволяють збільшити виплати пенсіонерам.