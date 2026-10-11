Хто з пенсіонерів може отримати щомісячну компенсаційну виплату до пенсії

Пенсіонери віком від 70, 75 чи 80 років можуть отримувати щомісячну компенсаційну доплату до пенсії. Її розмір залежить від віку та може становити до 570 грн.

Про це повідомила пресслужба Пенсійного фонду України.

Хто має право на виплату

Відповідно до пункту 8 постанови Кабінету Міністрів України від 24 лютого 2023 року № 168, розмір компенсаційної виплати залежить від віку пенсіонера:

від 70 до 75 років — до 300 грн;

від 75 до 80 років — до 456 грн;

після 80 років — до 570 грн.

Виплату встановлюють автоматично з дня, коли пенсіонер досягає відповідного віку. Звертатися до Пенсійного фонду для її призначення не потрібно.

Виплату призначають незалежно від виду пенсії, закону, за яким її призначили, тривалості страхового стажу та того, чи продовжує пенсіонер працювати.

Варто зазначити, що компенсаційну виплату встановлюють, якщо пенсія становить менше 10 340,35 грн. Після нарахування доплати загальний розмір пенсії також не може перевищувати цю суму.

Коли пенсіонер досягає наступного вікового порогу (75 або 80 років), розмір компенсаційної виплати збільшується.