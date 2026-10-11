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Хто з пенсіонерів може отримати щомісячну компенсаційну виплату до пенсії

Особисті фінанси
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Пенсіонери
Пенсіонери, Фото: magnific
Пенсіонери віком від 70, 75 чи 80 років можуть отримувати щомісячну компенсаційну доплату до пенсії. Її розмір залежить від віку та може становити до 570 грн.
Про це повідомила пресслужба Пенсійного фонду України.

Хто має право на виплату

Відповідно до пункту 8 постанови Кабінету Міністрів України від 24 лютого 2023 року № 168, розмір компенсаційної виплати залежить від віку пенсіонера:
  • від 70 до 75 років — до 300 грн;
  • від 75 до 80 років — до 456 грн;
  • після 80 років — до 570 грн.
Виплату встановлюють автоматично з дня, коли пенсіонер досягає відповідного віку. Звертатися до Пенсійного фонду для її призначення не потрібно.
Виплату призначають незалежно від виду пенсії, закону, за яким її призначили, тривалості страхового стажу та того, чи продовжує пенсіонер працювати.
Варто зазначити, що компенсаційну виплату встановлюють, якщо пенсія становить менше 10 340,35 грн. Після нарахування доплати загальний розмір пенсії також не може перевищувати цю суму.
Коли пенсіонер досягає наступного вікового порогу (75 або 80 років), розмір компенсаційної виплати збільшується.
Раніше Finance.ua писав, що у 2027 році в Україні можуть переглянути соціальні стандарти. Мінімальну зарплату планують встановити на рівні 12 000 грн, мінімальну пенсію за віком — 6500 грн, а прожитковий мінімум — 7200 грн.
За матеріалами:
Finance.ua
ПенсіонерВиплата пенсійПенсія
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