Наразі в держави немає достатньо коштів, щоб із 2027 року одномоментно встановити соціальні стандарти

У 2027 році в Україні можуть переглянути соціальні стандарти. Мінімальну зарплату планують встановити на рівні 12 000 грн, мінімальну пенсію за віком — 6500 грн, а прожитковий мінімум — 7200 грн.

Про це повідомив народний депутат, голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев у Telegram.

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Які соціальні стандарти пропонують встановити

За словами Гетманцева, у бюджеті на 2027 рік пропонується закласти такі соціальні стандарти:

мінімальна зарплата — 12 000 грн;

мінімальна пенсія за віком — 6500 грн;

прожитковий мінімум на одну особу — 7200 грн.

З 1 січня 2027 року прожитковий мінімум для працездатних осіб пропонують встановити на рівні 7488 грн, а для людей, які втратили працездатність, — 5832 грн.

Мінімальну пенсію за віком пропонується підвищити до 6 500 грн. Також планують передбачити повну щомісячну виплату пенсій, призначених або перерахованих на виконання судових рішень.

Окремо пропонується переглянути підхід до призначення допомоги малозабезпеченим сім’ям. Рівень забезпечення прожиткового мінімуму для її призначення має становити 100% для працездатних осіб та 150% для дітей, людей, які втратили працездатність, та людей з інвалідністю.

Виплати сім’ям із дітьми

У межах запропонованих соціальних стандартів планують встановити виплати сім’ям із дітьми:

допомога у зв’язку з вагітністю та пологами — до 7 00 грн на місяць;

допомога на догляд за дитиною до року — до 8000 грн;

допомога на дитину з інвалідністю — до 12 500 грн;

«єЯсла» — 9000 грн на місяць, а для дитини з інвалідністю — 14 000 грн;

«Пакунок школяра» — 5 000 грн.

«Соціальні стандарти мають відповідати реальним потребам людей. Саме тому разом із пошуком додаткового ресурсу для бюджету пропонуємо переглянути й базові цифри, від яких безпосередньо залежать доходи та соціальний захист мільйонів наших громадян», — зазначив Гетманцев.

Водночас, за його словами, наразі в держави немає достатньо коштів, щоб із 2027 року одномоментно встановити соціальні стандарти на рівні фактичного прожиткового мінімуму. Тому пропонується використати доступні ресурси для того, щоб забезпечити їхнє зближення якомога швидшими темпами.

За словами Гетманцева, додатковий ресурс бюджету-2027 у розмірі 225 млрд грн пропонується спрямувати на соціальний захист, освіту, медицину, підтримку економіки та резерв держави.

Найбільшу суму (140 млрд грн) пропонується направити на соціальний захист. Із них:

100 млрд грн — додатково Пенсійному фонду;

15 млрд грн — на підтримку людей і сімей із низькими доходами;

6,9 млрд грн — на підтримку сімей із дітьми;

по 5 млрд грн — на підтримку дітей з інвалідністю та послуги для ветеранів і їхніх сімей.