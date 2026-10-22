Контрольовані операції: з якими країнами найбільше співпрацює український бізнес
З якими країнами Україна проводить найбільше контрольованих операцій
- Швейцарія — 17%;
- Австрія — 16%;
- Франція — 13%;
- Нідерланди та Польща по 7%;
- США та Німеччина по 6%.
Які операції переважають у загальному обсязі
- послуги — 8%;
- фінансові послуги — 7%;
- операції з цінними паперами — 4%;
- інші операції — 1%.
Які методи трансфертного ціноутворення застосовували платники
- порівняльної неконтрольованої ціни (301, 306, 307) — 59%;
- чистого прибутку (304) — 37%;
- ціни перепродажу/витрати плюс/розподілення прибутку (302, 303, 305) — 4%.
З яких країн походять материнські компанії міжнародних груп
- Кіпр — 19%;
- США — 12%;
- Німеччина — 10%;
- Франція та Швейцарія по 5%;
- Велика Британія та Австрія по 4%;
- Україна, Нідерланди та Польща по 3%.
Іспанія стала найбільшим покупцем базового українського продукту з початку року
ПартнерськаОнлайн-школа ThinkGlobal першою в Україні взяла штучний інтелект у штат
Скільки заробляють викладачі в університетах
Ще одна країна ЄС не долучиться до кредиту Україні на €70 млрд
Облігації в гривні зі ставкою 15,01% річних забезпечили надходження 1,016 млрд грн до бюджету
Нові правила охорони праці: що зміниться для працівників