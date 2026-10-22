Контрольовані операції: з якими країнами найбільше співпрацює український бізнес

За підсумками 2025 звітного року платники податків подали 2 742 звіти про контрольовані операції. Це приблизно на 2% менше, ніж роком раніше. Водночас загальна задекларована сума таких операцій збільшилася на 12% до 3,7 трлн грн.

Про це повідомляє Державна податкова служба.

З якими країнами Україна проводить найбільше контрольованих операцій

Найбільша частка контрольованих операцій припадала на нерезидентів, зареєстрованих у таких країнах:

Швейцарія — 17%;

Австрія — 16%;

Франція — 13%;

Нідерланди та Польща по 7%;

США та Німеччина по 6%.

Які операції переважають у загальному обсязі

Половину загального обсягу контрольованих операцій становили операції з товарами. Зокрема, 19% припадало на сировинні товари. Ще 30% загального обсягу становили банківські послуги. Частки інших категорій розподілилися так:

послуги — 8%;

фінансові послуги — 7%;

операції з цінними паперами — 4%;

інші операції — 1%.

Які методи трансфертного ціноутворення застосовували платники

Для встановлення відповідності умов контрольованих операцій принципу «витягнутої руки» платники найчастіше застосовували методи:

порівняльної неконтрольованої ціни (301, 306, 307) — 59%;

чистого прибутку (304) — 37%;

ціни перепродажу/витрати плюс/розподілення прибутку (302, 303, 305) — 4%.

З яких країн походять материнські компанії міжнародних груп

За звітний період 1 692 платники податків подали повідомлення про участь у міжнародних групах компаній. Найбільша частка материнських компаній цих груп була податковими резидентами таких країн:

Кіпр — 19%;

США — 12%;

Німеччина — 10%;

Франція та Швейцарія по 5%;

Велика Британія та Австрія по 4%;

Україна, Нідерланди та Польща по 3%.

Сукупна частка інших країн становила 32%.