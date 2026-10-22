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Контрольовані операції: з якими країнами найбільше співпрацює український бізнес

Казна та Політика
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За підсумками 2025 звітного року платники податків подали 2 742 звіти про контрольовані операції. Це приблизно на 2% менше, ніж роком раніше. Водночас загальна задекларована сума таких операцій збільшилася на 12% до 3,7 трлн грн.
Про це повідомляє Державна податкова служба.

З якими країнами Україна проводить найбільше контрольованих операцій

Найбільша частка контрольованих операцій припадала на нерезидентів, зареєстрованих у таких країнах:
  • Швейцарія — 17%;
  • Австрія — 16%;
  • Франція — 13%;
  • Нідерланди та Польща по 7%;
  • США та Німеччина по 6%.

Які операції переважають у загальному обсязі

Половину загального обсягу контрольованих операцій становили операції з товарами. Зокрема, 19% припадало на сировинні товари. Ще 30% загального обсягу становили банківські послуги. Частки інших категорій розподілилися так:
  • послуги — 8%;
  • фінансові послуги — 7%;
  • операції з цінними паперами — 4%;
  • інші операції — 1%.

Які методи трансфертного ціноутворення застосовували платники

Для встановлення відповідності умов контрольованих операцій принципу «витягнутої руки» платники найчастіше застосовували методи:
  • порівняльної неконтрольованої ціни (301, 306, 307) — 59%;
  • чистого прибутку (304) — 37%;
  • ціни перепродажу/витрати плюс/розподілення прибутку (302, 303, 305) — 4%.

З яких країн походять материнські компанії міжнародних груп

За звітний період 1 692 платники податків подали повідомлення про участь у міжнародних групах компаній. Найбільша частка материнських компаній цих груп була податковими резидентами таких країн:
  • Кіпр — 19%;
  • США — 12%;
  • Німеччина — 10%;
  • Франція та Швейцарія по 5%;
  • Велика Британія та Австрія по 4%;
  • Україна, Нідерланди та Польща по 3%.
Сукупна частка інших країн становила 32%.
Також платники здійснили самостійне коригування ціни контрольованих операцій і сум податкових зобов’язань. За результатами 2025 року було подано Додаток ТЦ до податкової декларацій з податку на прибуток підприємств на суму 3,8 млрд грн. Це 54% від загальної суми коригувань, проведених у 2026 році.
За матеріалами:
Finance.ua
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