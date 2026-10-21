Скільки заробляють викладачі в університетах

Кабінет Міністрів ухвалив постанову № 1078 «Про умови оплати праці педагогічних і науково-педагогічних працівників» та затвердивши нові схеми посадових окладів, а також ставки погодинної оплати навчальних занять.
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Отож з 1 вересня скасували прив’язку до Єдиної тарифної сітки — замість неї з’явилася базова величина 28 885 грн.
«Якщо посадовий оклад розрахований із копійками, суму округлюють до цілої гривні: якщо копійок менше ніж 50 — їх відкидають, якщо 50 копійок і більше — округлюють до наступної гривні», — йдеться на спеціалізованому порталі 7eminar.
Також керівники національних закладів вищої освіти можуть встановлювати підвищення посадових окладів науково-педагогічних працівників до 100% у межах затвердженого фонду оплати праці. Однак це право, а не обов’язок, тому не варто розраховувати на гарантовану надбавку.
Нагадаємо, ми писали про зарплати вчителів у 2026 році: які надбавки та доплати діють із вересня.
Для вчителів, які очно працюють у школах на прифронтових територіях і в прикордонних областях, передбачена окрема доплата 2600 грн за рахунок державної субвенції. До 1 вересня загальний розмір такої виплати становив 5200 грн до оподаткування, тому фактично фінансове забезпечення для цих педагогів не змінилося.
Які надбавки можуть отримувати вчителі
Окрім основного окладу, педагогам залежно від посади, кваліфікації та умов роботи можуть встановлюватися додаткові виплати:
за педагогічне звання — старший вчитель — 10%, вчитель-методист — 15%;
за роботу в населеному пункті зі статусом гірського — 25%;
за класне керівництво — від 20% до 25%;
за завідування кабінетом — 10−15%;
за завідування майстернями та класами інформатики — 15−20%;
Раніше також ми писали, що у 2025 році найвищу середню річну зарплату серед учителів початкової школи в Європі отримували в Данії — понад 74 тис. євро. Найменше заробляли педагоги в Туреччині — близько 18,7 тис. євро. Водночас з урахуванням вартості життя лідером стала Німеччина.