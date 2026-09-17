Зарплата вчителів у 2026 році: які надбавки та доплати діють із вересня Сьогодні 08:25 — Особисті фінанси Учитель в школі

З 1 вересня для українських педагогів змінився не лише розмір зарплати, а й сам принцип її нарахування.

Замість Єдиної тарифної сітки посадові оклади тепер визначають за спеціальними коефіцієнтами залежно від посади та базової величини. Від цього залежить і розмір частини надбавок та доплат.

Які зміни відбулися в оплаті праці

Однією з ключових змін стало включення до посадового окладу доплати за роботу в несприятливих умовах у розмірі 2600 грн з урахуванням податків і зборів. Раніше ця сума виплачувалася окремо.

Для вчителів, які очно працюють у школах на прифронтових територіях і в прикордонних областях, передбачена окрема доплата 2600 грн за рахунок державної субвенції. До 1 вересня загальний розмір такої виплати становив 5200 грн до оподаткування, тому фактично фінансове забезпечення для цих педагогів не змінилося.

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Також із вересня мінімальний розмір обов’язкової надбавки за престижність педагогічної праці становить 20%. Раніше вона могла встановлюватися від 5%. Конкретний відсоток у межах передбаченого діапазону визначає директор закладу освіти або керівник відповідного органу місцевого самоврядування.

МОН підтверджує, що з 1 вересня посадові оклади педагогічних і науково-педагогічних працівників зросли ще на 20% після підвищення на 30% у січні.

Які надбавки можуть отримувати вчителі

Окрім основного окладу, педагогам залежно від посади, кваліфікації та умов роботи можуть встановлюватися додаткові виплати:

за педагогічне звання — старший вчитель — 10%, вчитель-методист — 15%;

за роботу в населеному пункті зі статусом гірського — 25%;

за класне керівництво — від 20% до 25%;

за завідування кабінетом — 10−15%;

за завідування майстернями та класами інформатики — 15−20%;

за обслуговування комп’ютерної техніки — 10−15%;

за перевірку навчальних робіт у початкових класах — 15%;

за перевірку робіт з мови та літератури — 20%;

за перевірку робіт із математики — 15%;

за перевірку робіт з іноземної мови або креслення — 10%;

за роботу в інклюзивних класах — 20%;

за успішне проходження сертифікації — 20%;

за почесне звання «народний» — 40%, «заслужений» — 20%;

за знання та використання іноземної мови — від 10% до 25%;

за високі досягнення у праці, особливо важливу роботу, складність і напруженість — до 50%;

за вчене звання професора — до 33%, доцента — до 25%;

за науковий ступінь доктора наук — до 25%, доктора філософії — до 15%;

за нічну роботу, виконання обов’язків тимчасово відсутнього працівника, суміщення професій, розширення зони обслуговування або збільшення обсягу робіт — до 50%;

за вислугу років — від 10% до 30%.

Після переходу на новий механізм оплати праці найменший дохід учителя становитиме 16 600 грн до сплати податків і зборів. Після відрахування 18% ПДФО та 5% військового збору педагог отримуватиме щонайменше 12 800 грн.

Водночас точний розмір зарплати залежить від посади, навантаження, кваліфікації та встановлених конкретному працівнику надбавок і доплат.