Мобілізація до 25 років: коли таке можливо Сьогодні 19:33 — Особисті фінанси Мобілізація до 25 років: коли таке можливо

В Україні чоловіків до 25 років не мобілізують, але у законодавстві є винятки.

Зокрема, якщо чоловіка вже внесено до категорії військовозобов’язаних, він може підлягати призову під час мобілізації.

Про це розказав адвокат Євген Филипець, пише УНІАН.

Кого можуть мобілізувати

В даний час чоловіки молодші 25 років залишаються призовниками. Але законодавство передбачає окремі випадки, коли людина такого віку вже має статус військовозобов’язаного.

Це може стосуватися чоловіків, яких раніше визнали обмежено придатними до військової служби. Якщо такий статус вони отримали ще до 25 років, їх могли перевести з категорії призовників до військовозобов’язаних.

Филипець зауважив, що після скасування статусу «обмежено придатний» такі громадяни мають повторно пройти військово-лікарську комісію (ВЛК). Якщо ВЛК визнає їх придатними до служби, тоді їх можуть мобілізувати до 25 років.

Випускники військових кафедр

Якщо під час навчання чоловік пройшов військову підготовку та отримав первинне офіцерське звання, він набуває статусу військовозобов’язаного. За наявності законних підстав він може бути мобілізований до 25 років.

Також можуть бути мобілізовані колишні працівники Нацполіції зі спеціальними званнями. Адвокат пояснив, що після звільнення їх можуть перевести зі спеціального на загальний військовий облік, унаслідок чого вони набувають статусу військовозобов’язаних.

Помилка у військовому обліку

Підставою може стати й помилка у військово-облікових даних. Наприклад, чоловіка, який за законом має залишатися призовником, можуть помилково віднести до військовозобов’язаних.

Тому чоловікам до 25 років адвокат порадив перевіряти актуальність інформації про себе у застосунку «Резерв+». Якщо статус змінили без законних підстав, його можна уточнити та оскаржити, додав Филипець.

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Таким чином, як зазначив адвокат, вік до 25 років не гарантує абсолютного захисту від мобілізації. Вирішальним є те, до якої категорії громадян за військовим обліком належить хлопець та на якій підставі йому надано статус військовозобов’язаного.

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