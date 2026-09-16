Повітряна тривога і робота: як правильно оформити відсутність працівника Сьогодні 20:01 — Особисті фінанси Відсутність працівника на робочому місці

Через повітряні тривоги та обстріли працівники можуть не встигати дістатися до роботи або бути змушені залишити робоче місце заради безпеки. Юристи розповіли, як у такому випадку оформити відсутність працівника, адже від цього залежить і оплата такого часу, і його трудові гарантії.

За роз’ясненнями, які наводить robota.ua , є кілька варіантів оформлення — залежно від обставин та домовленості між працівником і роботодавцем.

Як можна оформити відсутність працівника

Неоплачувана відсутність

Якщо працівник не може прибути на роботу через повітряну тривогу чи обстріл, один із варіантів — оформити відсутність з інших причин.

Якщо працівник не з’явився вчасно і повідомив роботодавця про причину із запізненням, у табелі його можуть позначити як такого, хто не з’явився з нез’ясованих причин, до з’ясування обставин, або як відсутнього з інших причин. Такий час не оплачується, оскільки робота фактично не виконувалася.

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При цьому відсутність через повітряну тривогу або обстріли є поважною причиною. Тому за умови, що працівник не зловживає такою можливістю і не залишається відсутнім без причини після завершення небезпеки, це не має бути підставою для звільнення за прогул або догани.

Простій не з вини працівника

Інший варіант — простій не з вини працівника. Його можна оформити, якщо працівник оперативно повідомив, що через повітряну тривогу або обстріл не може виконувати свої обов’язки. У такому випадку працівник подає повідомлення або доповідну записку, а роботодавець видає відповідний наказ.

Відпустка

Працівник також може попросити роботодавця про відпустку на період своєї відсутності. За домовленістю це може бути щорічна оплачувана відпустка або відпустка без збереження заробітної плати.

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Для цього працівник подає заяву, а роботодавець видає наказ. Водночас відпустку оформлюють лише повними календарними днями — оформити таким чином, наприклад, половину робочого дня не можна.

Неповний робочий день

Якщо працівник все ж може дістатися роботи, але через небезпеку зробить це із запізненням, за його заявою або домовленістю з роботодавцем на цей день можна встановити неповний робочий час. Тоді зарплата нараховується пропорційно фактично відпрацьованому часу.

Для цього також потрібні заява працівника та наказ роботодавця.

На практиці роботодавці нерідко взагалі не оформлюють окремо запізнення або перерви через повітряну тривогу. Після завершення небезпеки працівник повертається до роботи, а день оплачується повністю.

Юристи кажуть, що такий підхід не потребує додаткових розрахунків та оформлення. Водночас він створює питання щодо документального підтвердження того, що працівник перебував на роботі в період безпосередньої загрози його життю та здоров’ю.

Це може створювати ризики з погляду охорони праці. Тому незалежно від способу оформлення важливо, щоб під час повітряної тривоги чи обстрілу працівники могли перебувати у безпечному місці.

Як оплачується час відсутності

Оплата залежить від того, який саме варіант оформлення обрали:

відсутність з інших причин — не оплачується;

простій не з вини працівника — оплачується у розмірі не менше ніж 2/3 тарифної ставки встановленого працівникові розряду (окладу);

відпустка — оплата залежить від її виду: щорічна відпустка є оплачуваною, а відпустка без збереження зарплати — ні;

неповний робочий день — оплачується пропорційно відпрацьованому часу або залежно від виробітку.