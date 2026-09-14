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Sense Bank запустив відеоконсультації українською жестовою мовою

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Sense Bank запустив відеоконсультації українською жестовою мовою
Sense Bank запустив відеоконсультації українською жестовою мовою
Sense Bank розширив можливості цифрової підтримки клієнтів — відтепер у відеочаті мобільного застосунку Sense SuperApp доступні консультації українською жестовою мовою. Клієнти з порушеннями слуху можуть поспілкуватися з агентами служби підтримки банку та отримати консультацію самостійно, без необхідності залучення інших осіб.
«Для нас важливо, щоб клієнт міг отримати допомогу від банку самостійно та у зручний для нього спосіб. Тому ми не просто додали ще один канал комунікації, а перебудували процес підтримки у Sense SuperApp так, щоб клієнт із порушеннями слуху одразу міг потрапити до фахівця, який може спілкуватися з ним жестовою мовою», — зазначила Юлія Тур, керівниця напряму роздрібного бізнесу Sense Bank.
Для зручності також налаштували автоматичну маршрутизацію звернень. Клієнту достатньо один раз зазначити, що йому потрібна консультація жестовою мовою, після чого система автоматично спрямовує його до фахівця, який нею володіє. Це дозволяє не повторювати інформацію про потребу в такій консультації під час кожного звернення та скорочує час очікування.
Команда Sense Bank продовжує розвивати компетенції агентів, які надають консультації жестовою мовою, та вдосконалювати якість сервісу, зокрема завдяки зворотному звʼязку клієнтів. Відеоконсультації жестовою мовою у застосунку можна отримати щодня з 09:00 до 20:00.
Відеочат жестовою мовою у Sense SuperApp — частина розвитку цифрових сервісів Sense Bank, спрямованих на розширення доступності послуг для більшої кількості клієнтів.
За матеріалами:
Сенс Банк
Сенс Банк
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