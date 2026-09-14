Бізнес пропонує переглянути критерій щодо обсягу сплачених податків для «критичності» Сьогодні 16:19 Бізнес пропонує переглянути критерій щодо обсягу сплачених податків для «критичності»

Державна податкова служба спільно з бізнесом обговорила актуальні проблеми адміністрування в умовах воєнного стану та посилення атак рф на складські приміщення та виробничі потужності компаній, зокрема щодо відновлення втрачених документів, списання майна на окупованих територіях та безпеки даних про склади.

Що пропонує бізнес

Представниця німецького хімічного та фармацевтичного концерну Bayer під зустрічі в ДПС із бізнесом у понеділок запропонувала переглянути критерій обсягу сплачених податків для надання статусу критичного для економіки України підприємства та запропонувала для потерпілих підприємств запровадити пільги.

У відповідь т.в.о. голови ДПС Леся Карнаух зазначила, що питання визначення критеріїв критичності належить до повноважень Міністерства економіки та довкілля, а будь-які послаблення чи пільги напряму впливають на наповнення держбюджету, з якого фінансується оборона та соціальні виплати.

«Що стосується безпосереднього критичності і обсягу податків. Я можу зараз гарантувати, ми зі свого боку максимально вживатимемо заходів для того, щоб якомога швидше надавати всі необхідні довідки та документи. Є постанова, яка визначає безпосередньо критерії стосовно визначення критичності. Це Міністерство економіки… Ви знаєте, що війна — вона дорога і платиться з бюджету та з допомоги міжнародних партнерів, пільги матимуть вплив», — сказала Карнаух.

Представник мережі Comfy висловив прохання не включати дані стосовно складів та ангарів, де зберігається продукція, до відкритих реєстрів, оскільки через загрозу ворожих ударів такий облік створює серйозні безпекові ризики та ускладнює оренду приміщень у власників.

Деякі представники підприємств запропонували збільшити строк відновлення пошкоджених документів. Наразі він становить 90 днів, що, за словами бізнесу, недостатньо. Щодо документів також лунали пропозиції про потребу в переході на повністю електронний формат обміну інформацією для зменшення ризиків знищення звітності.

Бізнес також порушив питання про складність у списанні активів на окупованих територіях, де через неможливість проведення фізичної інвентаризації виникає ризик додаткових податкових нарахувань на знищене майно.

Серед інших нагальних потреб підприємці назвали необхідність уточнення правил продажу пошкодженої під час обстрілів продукції, оптимізації роботи з товарно-транспортними накладними (ТТН) та запровадження окремих процедур для підприємств оборонно-промислового комплексу (ОПК) через безпекові обмеження на розголошення інформації про руйнування та обладнання.

94% українського бізнесу не мають страхового покриття воєнних ризиків. Половина компаній просто не можуть знайти відповідне покриття, а для 43% його вартість є надто високою. Раніше ми повідомляли , щоПоловина компаній просто не можуть знайти відповідне покриття, а для 43% його вартість є надто високою.