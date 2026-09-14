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У Мінекономіки оцінили вплив російських ударів на ВВП

Казна та Політика
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Сукупні економічні втрати від руйнувань, а також від блокади морських портів, становлять близько 1,5 в.п. ВВП лише за цей рік
Сукупні економічні втрати від руйнувань, а також від блокади морських портів, становлять близько 1,5 в.п. ВВП лише за цей рік
Збитки України від руйнування інфраструктури та основних засобів унаслідок російських повітряних ударів можуть сягати близько $10 млрд на рік. Сукупні економічні втрати від цих руйнувань і блокади морських портів лише цього року можуть погіршити динаміку ВВП приблизно на 1,5 відсоткового пункта.
Про це заявив міністр економіки та довкілля України Олександр Кравченко під час щорічної зустрічі Ялтинської європейської стратегії (YES 2026), передає «Інтерфакс-Україна».
«За оцінками Міністерства економіки, загальні збитки від руйнування інфраструктури та основних засобів, ймовірно, сягатимуть близько $10 млрд щорічно. Сукупні економічні втрати від цих руйнувань, а також від блокади морських портів, становлять близько 1,5 в.п. ВВП лише за цей рік», — сказав він.
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Прогноз зростання ВВП

У Бюджетній декларації на 2027−2029 роки уряд прогнозував зростання ВВП України цього року на 1,6%. У 2027 та 2028 роках очікується прискорення економічного зростання відповідно до 4,5% та 5,3%.
Кравченко зазначив, що економічні втрати від війни виникають в умовах вкрай обмеженого бюджетного та фіскального простору. За його словами, уряд намагається допомогти громадам і бізнесу підготуватися до цих викликів.
Серед інструментів підтримки міністр назвав програму страхування воєнних ризиків та пільгового кредитування, які планують найближчим часом розширити.
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«Наразі ми спільно з урядом працюємо над наданням бізнесу кредитів на суму до 1 млрд грн із компенсацією відсоткової ставки, що має забезпечити підтримку ліквідності. Ми вважаємо, що це стане надзвичайно важливим інструментом для ритейлерів і учасників ланцюгів постачання, який дозволить бізнесу ефективно долати перебої, спричинені руйнуванням логістичних маршрутів», — сказав міністр економіки.
Він уточнив, що уряд компенсуватиме 5 відсоткових пунктів кредитної ставки. Таким чином, якщо банк встановить ставку на рівні 15% річних, бізнес сплачуватиме 10%.
Нагадаємо, раніше Finance.ua розповідав, що Міністерство економіки та довкілля пропонує запровадити програму компенсації втрати активів підприємств, які постраждали від російських обстрілів. Максимальна виплата може становити до $10 млн на одну юридичну особу.
За матеріалами:
Інтерфакс-Україна
ЕкономікаВВПБізнес
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