Уряд планує компенсовувати бізнесу до $10 млн збитків за втрату активів через обстріли Сьогодні 11:32 — Казна та Політика Збитки бізнесу цього року від втрати активів через російські обстріли оцінюються приблизно в $10 млрд, Фото: pravo.ua

Міністерство економіки та довкілля пропонує запровадити програму компенсації втрати активів підприємств, які постраждали від російських обстрілів. Максимальна виплата може становити до $10 млн на одну юридичну особу.

Про це повідомляє агентство «Інтерфакс-Україна».

Як формуватимуть страховий фонд

За інформацією агентства, яку надали два учасники зустрічей представників бізнесу з Міністерством економіки та довкілля, відомство розглядає можливість залучення коштів до спеціального страхового фонду.

Передбачається, що бізнес сплачуватиме 2% від вартості активів, а основну ставку ПДВ можуть підвищити на 1 відсотковий пункт. Третім джерелом фінансування має стати додаткова підтримка міжнародних партнерів.

За оцінками Мінекономіки, формування Україною своєї частини страхового фонду за рахунок підвищення ставки ПДВ дасть змогу залучити зовнішнє фінансування в аналогічному або навіть більшому обсязі. Загалом до спеціального фонду, за розрахунками, може надійти $2−3 млрд.

Які збитки компенсуватиме програма

На зустрічах ішлося про компенсацію перших збитків (first loss). Такий механізм має розширити можливості підприємств залучати комерційне страхування.

У разі підтримки уряду та парламенту програма може запрацювати вже з 1 січня 2027 року. Її реалізацію планують здійснювати через державне «Експортно-кредитне агентство». Водночас програма не передбачатиме страхового покриття товарів.

Учасники зустрічей уточнили, що вибір на користь підвищення ПДВ як одного із джерел фінансування цього спецфонду зумовлений бажанням охопити всі галузі, мінімізувати інфляційний ефект та сприяти детінізації (учасниками програми можуть бути тільки платники ПДВ), тоді як альтернативні джерела, як, наприклад, додаткове імпортне мито, програють по цим параметрам.

Скільки втрачає бізнес через російські обстріли

Міністр економіки та довкілля Олександр Кравченко у серпні оцінював збитки бізнесу цього року від втрати активів через російські обстріли приблизно у $10 млрд.

Нагадаємо, раніше Finance.ua писав , що уряд готує програму пільгового кредитування бізнесу для поповнення обігових коштів. Максимальна сума кредиту для одного підприємства або групи підприємств становитиме до 1 млрд грн. При цьому держава компенсуватиме 5% ринкової ставки.