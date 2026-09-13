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Премʼєр назвав суму, яку може недоотримати бюджет через атаки рф на український бізнес

Казна та Політика
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Через атаки рф на бізнес бюджет України може недоотримати 70 млрд грн податків
Через атаки рф на бізнес бюджет України може недоотримати 70 млрд грн податків
За оцінкою станом на початок вересня, близько 70 млрд грн податкових надходжень можуть не дійти до бюджету через російські атаки на бізнес. Проте удари рф тривають щодня, тому сума може зрости.
Про це заявив прем’єр-міністр Сергій Корецький під час конференції YES Annual Meeting 2026.

Яку підтримку готують для бізнесу

Як зазначає премʼєр, уряд працює над додатковими заходами підтримки бізнесу, який зазнає збитків через російські атаки.
Зокрема, було проведену повну ревізію приміщень Фонду держмайна, державних підприємств і міністерств. Бізнесу пропонують використовувати доступні складські та виробничі площі.
Також уряд готує децентралізацію логістики за аналогією з енергетичною системою. Для цього планують співпрацювати з ритейлерами та логістичними компаніями.
Окрім того, Україна веде переговори з країнами-сусідами щодо швидшого та більш гнучкого перетину кордону.
Окремо уряд планує закласти до бюджету близько $1 млрд на страхування воєнних ризиків.
«Розраховуємо, що міжнародні партнери мультиплікують цю суму. Мета — сформувати резерв, що покриватиме 40−50% збитків від атак. Головне — це максимально спрощена процедура і швидка реакція», — зазначив Корецький.
За матеріалами:
Finance.ua
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