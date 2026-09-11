Канада оголосила нову партію допомоги Україні: що туди входить Сьогодні 15:00 — Казна та Політика Канада оголосила нову партію допомоги Україні: що туди входить

Канада оголосила сім нових пакетів підтримки для України, а також започаткувала шість ініціатив і підписала три документи про співпрацю.

Також Канада надає кредитні гарантії на майже 435 мільйонів доларів через ЄБРР.

УНН. Про це повідомляє Офіс Президента України, передає

10 мільйонів доларів буде спрямовано до Фонду підтримки енергетики України та енергетичної інфраструктури.

Крім того, буде надано 2 мільйони доларів на спільну робочу програму Міжнародного енергетичного агентства (МЕА) для підтримки розвитку енергоресурсів України.

Для відбудови України після завершення війни, Канада виділяє 200 мільйонів доларів у вигляді пільгових кредитів через агентство Export Development Canada. Водночас Канада виділяє близько 6 мільйонів доларів на підтримку зусиль із повернення та реінтеграції українських дітей, яких викрала росія.

Для зміцнення оборони та довгострокової безпеки України з боку Канади будуть надані наступні кошти інвестиції:

50 мільйонів доларів — на постачання ракет-перехоплювачів для систем ППО в межах ініціативи JUMPSTART;

— на постачання ракет-перехоплювачів для систем ППО в межах ініціативи JUMPSTART; 23 мільйони доларів — на посилення спроможностей системи безпеки України.