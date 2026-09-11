0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Канада оголосила нову партію допомоги Україні: що туди входить

Казна та Політика
68
Канада оголосила нову партію допомоги Україні: що туди входить
Канада оголосила нову партію допомоги Україні: що туди входить
Канада оголосила сім нових пакетів підтримки для України, а також започаткувала шість ініціатив і підписала три документи про співпрацю.
Також Канада надає кредитні гарантії на майже 435 мільйонів доларів через ЄБРР.
Про це повідомляє Офіс Президента України, передає УНН.
10 мільйонів доларів буде спрямовано до Фонду підтримки енергетики України та енергетичної інфраструктури.
Крім того, буде надано 2 мільйони доларів на спільну робочу програму Міжнародного енергетичного агентства (МЕА) для підтримки розвитку енергоресурсів України.
Для відбудови України після завершення війни, Канада виділяє 200 мільйонів доларів у вигляді пільгових кредитів через агентство Export Development Canada. Водночас Канада виділяє близько 6 мільйонів доларів на підтримку зусиль із повернення та реінтеграції українських дітей, яких викрала росія.
Для зміцнення оборони та довгострокової безпеки України з боку Канади будуть надані наступні кошти інвестиції:
  • 50 мільйонів доларів — на постачання ракет-перехоплювачів для систем ППО в межах ініціативи JUMPSTART;
  • 23 мільйони доларів — на посилення спроможностей системи безпеки України.
Раніше писали, що Канада виділить Україні 757 млн канадських доларів для підготовки до зими.
За матеріалами:
Finance.ua
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Також за темою
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2026 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems