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Держстат погіршив оцінку зростання ВВП в 2-му кварталі

Казна та Політика
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Держстат погіршив оцінку зростання ВВП в 2-му кварталі
Держстат погіршив оцінку зростання ВВП в 2-му кварталі
Державна служба статистики погіршила оцінку зростання ВВП в 2-му кварталі з 0,6% до 0,4%.
Про це йдеться в повідомленні Держстату.
«Здійснено попередню оцінку ВВП за ІІ квартал 2026. У ІІ кварталі 2026р. реальний ВВП: +0,3% порівняно з попереднім кварталом (з урахуванням сезонного фактору); +0,4% порівняно з ІІ кварталом 2025р», — йдеться у повідомленні.
На початку серпня поточного року Держстат повідомив, що у квітні-червні поточного року реальний валовий внутрішній продукт (ВВП), за оперативними даними, збільшився на 0,6% порівняно з аналогічним періодом 2025 року.
Зміна оцінки реального ВВП у ІІ кварталі 2026 відбулась внаслідок:
  • уточнення оперативних даних, зокрема адміністративних даних Держказначейства (звіти про виконання Державного та місцевого бюджетів);
  • отримання розширених даних Платіжного балансу;
  • надходження нових даних від НБУ щодо фінансових корпорацій, страхових компаній, ломбардів, Пенсійного фонду, Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування на випадок безробіття;
  • надходження додаткових даних зі статистики послуг, а саме щодо поштової та кур’єрської діяльності та телекомунікацій.
Держстат погіршив оцінку зростання ВВП в 2-му кварталі
За матеріалами:
Finance.ua
Держстат
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