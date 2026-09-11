Держстат погіршив оцінку зростання ВВП в 2-му кварталі
- уточнення оперативних даних, зокрема адміністративних даних Держказначейства (звіти про виконання Державного та місцевого бюджетів);
- отримання розширених даних Платіжного балансу;
- надходження нових даних від НБУ щодо фінансових корпорацій, страхових компаній, ломбардів, Пенсійного фонду, Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування на випадок безробіття;
- надходження додаткових даних зі статистики послуг, а саме щодо поштової та кур’єрської діяльності та телекомунікацій.
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