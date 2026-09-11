Держстат погіршив оцінку зростання ВВП в 2-му кварталі Сьогодні 15:12 — Казна та Політика Держстат погіршив оцінку зростання ВВП в 2-му кварталі

Державна служба статистики погіршила оцінку зростання ВВП в 2-му кварталі з 0,6% до 0,4%.

Про це йдеться в повідомленні Держстату

«Здійснено попередню оцінку ВВП за ІІ квартал 2026. У ІІ кварталі 2026р. реальний ВВП: +0,3% порівняно з попереднім кварталом (з урахуванням сезонного фактору); +0,4% порівняно з ІІ кварталом 2025р», — йдеться у повідомленні.

На початку серпня поточного року Держстат повідомив, що у квітні-червні поточного року реальний валовий внутрішній продукт (ВВП), за оперативними даними, збільшився на 0,6% порівняно з аналогічним періодом 2025 року.

Зміна оцінки реального ВВП у ІІ кварталі 2026 відбулась внаслідок:

уточнення оперативних даних, зокрема адміністративних даних Держказначейства (звіти про виконання Державного та місцевого бюджетів);

отримання розширених даних Платіжного балансу;

надходження нових даних від НБУ щодо фінансових корпорацій, страхових компаній, ломбардів, Пенсійного фонду, Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування на випадок безробіття;