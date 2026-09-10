Регіони мають сформувати необхідні запаси пального для критичної інфраструктури — Корецький Сьогодні 17:20 — Казна та Політика Уряд виділив на реалізацію планів стійкості 67,6 млрд грн

Прем’єр-міністр Сергій Корецький заявив, що регіони мають сформувати необхідні запаси пального для критичної інфраструктури та соціальної сфери.

Про це він повідомив під час засідання Оперативного координаційного центру з реалізації планів стійкості регіонів та окремих міст.

На плани стійкості виділили 67,6 млрд грн

Прем’єр-міністр доручив Міненерго, Мінінфраструктури та Агентству відновлення посилити контроль за кожним об’єктом і забезпечити завершення робіт у визначені строки.

Попри обмежене бюджетне фінансування, уряд виділив на реалізацію планів стійкості 67,6 млрд грн. Із цієї суми 43,7 млрд грн спрямували на інженерний захист об’єктів критичної інфраструктури.

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Також поставлено завдання максимально наростити резервні джерела живлення критичної інфраструктури, як це передбачено рішенням РНБО. Регіони мають сформувати необхідні запаси пального для критичної інфраструктури та соціальної сфери.

«Місцева влада несе персональну відповідальність за забезпечення резервного живлення об’єктів тепло- і водопостачання та водовідведення», — наголосив Корецький.

Відновлення локомотивів «Укрзалізниці»

На засіданні окремо зосередили увагу на відновленні парку локомотивів «Укрзалізниці», втрачених унаслідок російських ударів. Мінфіну доручили разом із профільними відомствами забезпечити необхідне фінансування.

Мінінфраструктури також доручили напрацювати механізм страхування працівників і техніки, залучених до будівництва захисних споруд для енергооб’єктів у прифронтових регіонах.