«Ситуація серйозна». Уряд передав до Ради ще три законопроєкти для залучення міжнародної допомоги Сьогодні 11:33 — Казна та Політика Ситуація з дефіцитом державного бюджету серйозна

Кабінет Міністрів ухвалив і направив до Верховної Ради ще три законопроєкти, які є частиною пакета, необхідного для залучення міжнародного фінансування та покриття дефіциту державного бюджету.

Про це повідомив прем’єр-міністр України Сергій Корецький.

Законопроєкти стосуються роботи Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, АТ «Укрзалізниця» та Вищої кваліфікаційної комісії суддів України.

Міністри отримали доручення невідкладно опрацювати законопроєкти з народними депутатами на рівні парламентських комітетів.

Уряд із початку вересня передав до Ради 8 законопроєктів

«Ситуація з дефіцитом державного бюджету серйозна. Тому нам потрібна спільна та скоординована робота. Свою частину роботи уряд виконує: з початку вересня ми схвалили та передали на розгляд 8 законопроєктів», — наголосив Корецький.

Прем’єр-міністр зазначив, що до 1 листопада всі необхідні рішення уряду будуть ухвалені.

«Закликаю всіх народних депутатів, незалежно від політичних вподобань, підтримати уряд, підтримати Україну та українців, і проголосувати якнайскоріше всі необхідні для фінансової допомоги закони», — закликав очільник уряду.

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Нагадаємо, раніше Finance.ua з посиланням на міністра фінансів Сергія Марченка писав , що бюджетна ситуація в Україні зараз найгірша з 2022 року та початку повномасштабного вторгнення. Вже виникли проблеми з ліквідністю, а потреба у зовнішньому фінансуванні зростає. «Ми вже бачимо деякі проблеми з ліквідністю, і ми передбачаємо певний дефіцит у нашому бюджеті. Це означає, що нам, можливо, доведеться відкласти деякі платежі, не пов’язані з війною, через брак ліквідності. Будуть наслідки», — сказав міністр.