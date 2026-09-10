«Ситуація серйозна». Уряд передав до Ради ще три законопроєкти для залучення міжнародної допомоги

Уряд із початку вересня передав до Ради 8 законопроєктів
«Ситуація з дефіцитом державного бюджету серйозна. Тому нам потрібна спільна та скоординована робота. Свою частину роботи уряд виконує: з початку вересня ми схвалили та передали на розгляд 8 законопроєктів», — наголосив Корецький.
Прем’єр-міністр зазначив, що до 1 листопада всі необхідні рішення уряду будуть ухвалені.
«Закликаю всіх народних депутатів, незалежно від політичних вподобань, підтримати уряд, підтримати Україну та українців, і проголосувати якнайскоріше всі необхідні для фінансової допомоги закони», — закликав очільник уряду.
Нагадаємо, раніше Finance.ua з посиланням на міністра фінансів Сергія Марченка писав, що бюджетна ситуація в Україні зараз найгірша з 2022 року та початку повномасштабного вторгнення. Вже виникли проблеми з ліквідністю, а потреба у зовнішньому фінансуванні зростає. «Ми вже бачимо деякі проблеми з ліквідністю, і ми передбачаємо певний дефіцит у нашому бюджеті. Це означає, що нам, можливо, доведеться відкласти деякі платежі, не пов’язані з війною, через брак ліквідності. Будуть наслідки», — сказав міністр.
Міністр повідомив, що під час підготовки нового бюджету уряд виходить із припущення, що війна триватиме у 2027 році. Наразі Україна має знайти $32,6 млрд для покриття прогнозованого дефіциту фінансування.