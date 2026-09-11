Друк грошей, інфляція і затримки зарплат: Мінфін попередив про обмеження видатків Сьогодні 09:05 — Казна та Політика У Мінфіні не виключають затримок зарплат

Міністерство фінансів вимушено обмежує видатки державного бюджету. За недостатньої ліквідності можливі затримки виплати зарплат у державному секторі економіки.

Про це повідомив міністр фінансів Сергій Марченко на засіданні комітету Верховної Ради, передає Економічна правда.

«Ми вимушено застосовуємо заходи із обмеження видатків», — заявив він.

У Мінфіні не виключають затримок зарплат

За словами Марченка, ситуація залежатиме від надходження коштів на єдиний казначейський рахунок.

«Все залежить від того, як надходитимуть кошти на єдиний казначейський рахунок. Я не виключаю, що можливі затримки. Я сподіваюся, що до затримок зарплат не дійде, бо це буде фінансова катастрофа. Але така ймовірність є», — сказав міністр.

Видатки пропонують перенести на грудень

За словами міністра, Мінфін підготував два види заходів для реагування на ситуацію.

Зокрема, пропонується перенести на грудень видатки, які наразі не є настільки актуальними. Соціальних видатків це не стосуватиметься. Відповідну доповідну записку міністра фінансів уже підготовлено.

Крім того, на засідання уряду винесено регламенти щодо дій у разі обмеженої ліквідності.

«Ми підготували відповідні регламенти, як ми діємо у період обмеженої ліквідності. У першу чергу ми фінансуємо сектор безпеки і оборони. Щойно у нас з’являються додаткові джерела фінансування — ми фінансуємо всі інші видатки», — сказав Марченко.

За словами міністра, обмеження стосуватимуться всіх бюджетів, зокрема місцевих.

«Будь-які програми будівництва, у тому числі і соціального, будуть призупинені, поки у нас не буде достатньої ліквідності для фінансування», — розповів Марченко.

Мінфін не виключає монетарного фінансування

Окремо міністр зазначив, що уряд не виключає можливості монетарного фінансування бюджету.

«Ми не виключаємо монетарного фінансування бюджету. Це, відповідно, девальвація гривні, інфляція та інші негативні наслідки», — зазначив Марченко.

ЕП зазначає, що під монетарним фінансуванням бюджету мається на увазі друк грошей Національним банком. Такий механізм застосовували на початку повномасштабної війни, коли доходи державного бюджету різко скоротилися.

«Ми будемо реагувати відповідно. Але із втратою можливості спілкуватися з міжнародними кредиторами, це теж слід розуміти», — зазначив міністр.

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