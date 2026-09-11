Держбюджет за 8 місяців отримав 2,29 трлн грн — де брали гроші
Скільки податків отримав держбюджет
- 72,6 млрд грн — податок на прибуток підприємств;
- 56,2 млрд грн — ПДВ із ввезених на митну територію України товарів;
- 27,5 млрд грн — ПДВ із вироблених в Україні товарів. Загалом було зібрано 49,1 млрд грн, з яких 21,6 млрд грн відшкодовано;
- 26,8 млрд грн — акцизний податок;
- 20,2 млрд грн — ПДФО;
- 6,5 млрд грн — рентна плата за користування надрами;
- 5,7 млрд грн — ввізне та вивізне мито;
- 4,7 млрд грн — дивіденди та частина чистого прибутку.
- 433,8 млрд грн — ПДВ із ввезених товарів;
- 265,7 млрд грн — податок на прибуток підприємств;
- 245,9 млрд грн — ПДФО та військовий збір;
- 218,3 млрд грн — ПДВ із вироблених в Україні товарів. Зібрано 379,4 млрд грн, відшкодовано — 161,1 млрд грн;
- 207,1 млрд грн — акцизний податок;
- 56,2 млрд грн — дивіденди та частина чистого прибутку;
- 42,7 млрд грн — ввізне та вивізне мито;
- 35,8 млрд грн — рентна плата за користування надрами.
Міжнародна допомога та кошти НБУ
Скільки Україна залучила через запозичення
- 126,13 млрд грн (2,44 млрд євро) — кошти ЄС у межах пільгової довгострокової позики Ukraine Facility;
- 96,1 млрд грн (1,6 млрд СПЗ) — кошти МВФ;
- 44,6 млрд грн (1 млрд доларів) — позика МБРР у межах проєкту «Перша позика на політику розвитку робочих місць та зростання приватного сектору в Україні»;
- 26,9 млрд грн (598,75 млн доларів) — позика МБРР у межах проєкту SPIRIT, зокрема 300 млн доларів від Японії та 298,75 млн доларів від Великої Британії;
- 12,1 млрд грн (0,24 млрд євро) — позика МБРР у межах додаткового фінансування проєкту «Підтримка державних видатків для забезпечення стійкого державного управління»;
- 2,7 млрд грн (60 млн доларів) — позика МБРР у межах додаткового фінансування програми THRIVE;
- 2,03 млрд грн (46,7 млн доларів) — позика МБРР у межах додаткового фінансування програми SURGE;
- 1,48 млрд грн (28,5 млн євро) — позика БРРЄ в межах проєкту Heal Ukraine;
- 0,36 млрд грн (8,1 млн доларів) — позика МАР (МБРР) у межах додаткового фінансування програми LEARN;
- 0,26 млрд грн (5,95 млн доларів) — позика МАР (МБРР) у межах додаткового фінансування програми SURGE.
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