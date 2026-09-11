Держбюджет за 8 місяців отримав 2,29 трлн грн — де брали гроші Сьогодні 17:10 — Казна та Політика Надходження та видатки із держбюджету

За січень-серпень 2026 року до загального фонду державного бюджету надійшло 2,29 трлн грн.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства фінансів.

Скільки податків отримав держбюджет

За оперативними даними Державної казначейської служби, лише у серпні до загального фонду держбюджету надійшло 227,8 млрд грн.

Найбільші надходження серед платежів, справляння яких контролюють податкові та митні органи, забезпечили:

72,6 млрд грн — податок на прибуток підприємств;

56,2 млрд грн — ПДВ із ввезених на митну територію України товарів;

27,5 млрд грн — ПДВ із вироблених в Україні товарів. Загалом було зібрано 49,1 млрд грн, з яких 21,6 млрд грн відшкодовано;

26,8 млрд грн — акцизний податок;

20,2 млрд грн — ПДФО;

6,5 млрд грн — рентна плата за користування надрами;

5,7 млрд грн — ввізне та вивізне мито;

4,7 млрд грн — дивіденди та частина чистого прибутку.

Загалом у серпні до загального та спеціального фондів держбюджету надійшло 353,6 млрд грн податків, зборів та інших платежів.

За січень-серпень основні надходження були такими:

433,8 млрд грн — ПДВ із ввезених товарів;

265,7 млрд грн — податок на прибуток підприємств;

245,9 млрд грн — ПДФО та військовий збір;

218,3 млрд грн — ПДВ із вироблених в Україні товарів. Зібрано 379,4 млрд грн, відшкодовано — 161,1 млрд грн;

207,1 млрд грн — акцизний податок;

56,2 млрд грн — дивіденди та частина чистого прибутку;

42,7 млрд грн — ввізне та вивізне мито;

35,8 млрд грн — рентна плата за користування надрами.

З 1 липня 2026 року надходження від військового збору спрямовуються до спеціального фонду держбюджету на грошове забезпечення військовослужбовців Збройних Сил України.

Міжнародна допомога та кошти НБУ

Одним із важливих джерел доходів загального фонду держбюджету за січень-серпень стала міжнародна грантова допомога — 569,6 млрд грн.

Ще 146,1 млрд грн становили перерахування частини прибутку Національного банку України. Кошти були перераховані у квітні та травні після підтвердження річної фінансової звітності зовнішнім аудитом та її затвердження Радою НБУ.

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Загалом за 8 місяців до загального та спеціального фондів держбюджету надійшло 3,6 трлн грн податків, зборів та інших платежів.

Водночас касові видатки державного бюджету становили 4,04 трлн грн, з яких 2,97 трлн грн припало на загальний фонд.

Скільки Україна залучила через запозичення

Фактичні державні запозичення до загального фонду за січень-серпень становили 644,7 млрд грн — це 59,9% від запланованого на цей період обсягу.

Через розміщення ОВДП на фінансування державного бюджету залучили 332 млрд грн. Із них 55 млрд грн — в іноземній валюті: 450 млн доларів та 691 млн євро. Водночас за рахунок військових ОВДП залучили 124,9 млрд грн.

Ще 312,7 млрд грн, або близько $7 млрд, надійшло із зовнішніх джерел. Зокрема:

126,13 млрд грн (2,44 млрд євро) — кошти ЄС у межах пільгової довгострокової позики Ukraine Facility;

96,1 млрд грн (1,6 млрд СПЗ) — кошти МВФ;

44,6 млрд грн (1 млрд доларів) — позика МБРР у межах проєкту «Перша позика на політику розвитку робочих місць та зростання приватного сектору в Україні»;

26,9 млрд грн (598,75 млн доларів) — позика МБРР у межах проєкту SPIRIT, зокрема 300 млн доларів від Японії та 298,75 млн доларів від Великої Британії;

12,1 млрд грн (0,24 млрд євро) — позика МБРР у межах додаткового фінансування проєкту «Підтримка державних видатків для забезпечення стійкого державного управління»;

2,7 млрд грн (60 млн доларів) — позика МБРР у межах додаткового фінансування програми THRIVE;

2,03 млрд грн (46,7 млн доларів) — позика МБРР у межах додаткового фінансування програми SURGE;

1,48 млрд грн (28,5 млн євро) — позика БРРЄ в межах проєкту Heal Ukraine;

0,36 млрд грн (8,1 млн доларів) — позика МАР (МБРР) у межах додаткового фінансування програми LEARN;

0,26 млрд грн (5,95 млн доларів) — позика МАР (МБРР) у межах додаткового фінансування програми SURGE.

За січень-серпень платежі з погашення державного боргу становили 391,2 млрд грн, або 99% від плану. На обслуговування державного боргу спрямували ще 250,5 млрд грн — 98,5% від запланованого.