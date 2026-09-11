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Данія виділить близько 7 млн дол. на підтримку 1,8 млн українських ветеранів

Казна та Політика
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Данія виділить близько 7 млн дол. на підтримку 1,8 млн українських ветеранів
Данія виділить близько 7 млн дол. на підтримку 1,8 млн українських ветеранів
Данія виділить 45 млн данських крон, або близько $7 млн, на нову програму підтримки українських ветеранів.
Ініціатива має допомогти їм повернутися до цивільного життя та знайти роботу, повідомляє МЗС Данії.
За словами міністра закордонних справ Данії Ларса Льокке Расмуссена, програма розрахована приблизно на 1,8 млн українських ветеранів.
«Стабільна Україна важлива для нашої власної безпеки. Тому Данія надає 45 млн крон на нову данську ініціативу для приблизно 1,8 млн ветеранів України, щоб вони могли знайти шлях назад до цивільного життя та роботи», — заявив Расмуссен.
Основним напрямом ініціативи стане підтримка ветеранів під час реінтеграції, зокрема їхнього повернення на ринок праці після служби.
Глава данського МЗС наголосив, що допомога Україні та її стабільність також безпосередньо відповідають безпековим інтересам Данії.
За матеріалами:
УНН
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