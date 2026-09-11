Уряд готує кредити до 1 млрд грн для бізнесу на поповнення обігових коштів Сьогодні 12:02 Нарада за участі великих українських ритейлерів, заступника керівника Офісу президента, АМКУ, Державної митної служби, Фонду держмайна та інших

російський терор проти українського бізнесу та цивільної інфраструктури посилюється. Кабінет Міністрів вживає низку невідкладних заходів, щоб забезпечити безперебійне постачання українців продуктами харчування, ліками та іншими необхідними товарами.

Про це повідомив прем’єр-міністр України Сергій Корецький.

«Ми маємо реагувати й діяти на випередження», — зазначив він.

За його словами, уряд працює над комплексом рішень за кількома напрямами.

Пільгове кредитування бізнесу

Готується програма пільгового кредитування бізнесу для поповнення обігових коштів. Максимальна сума кредиту для одного підприємства або групи підприємств становитиме до 1 млрд грн. При цьому держава компенсуватиме 5% ринкової ставки.

Кошти можна буде, зокрема, використовувати для закупівлі товарів.

Першочерговий доступ до державного майна

Уряд також планує спростити доступ підприємців до державних активів. Вони матимуть першочергове право орендувати майно, яке Фонд державного майна виставляє на аукціони.

Це необхідно для того, щоб після ударів по цехах, складах чи офісах компанії могли швидко знаходити нові приміщення та відновлювати роботу.

Безпека бізнесу під час повітряних тривог

Уряд ухвалив відповідні рекомендації з урахуванням диференційованого оповіщення, щоб тривалі повітряні тривоги не зупиняли постачання товарів населенню.

«Якщо бізнес зупинятиметься щоразу, коли лунає сирена, ми втрачаємо робочі місця, податки й саму здатність країни забезпечувати людей необхідним. Але рекомендації враховують обов’язковий безпековий компонент. Ми дали всьому бізнесу три місяці, щоб облаштувати укриття та безпечні простори у місцях надання послуг», — зазначив прем’єр-міністр.