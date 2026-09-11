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Кількість ФОПів у ритейлі зросла: скільки підприємців працюють у сфері

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Працівниця сфери ритейлу
Працівниця сфери ритейлу
В Україні наразі працюють 659 090 ФОПів у сфері роздрібної торгівлі. Після кількох років нестабільної динаміки цього року малий бізнес у ритейлі знову почав зростати: за 8 місяців 2026 року підприємців відкрилося на 8 196 більше, ніж закрилося.
Динаміку малого бізнесу відстежує Опендатабот на сторінці «ФОПономіки».

Скільки ФОПів працюють у різних сегментах ритейлу

Найбільше підприємців працюють у неспеціалізованих магазинах — 208 тисяч, або 32% від усіх ФОПів у роздрібній торгівлі.
Ще 159,9 тисячі ФОПів (24%) торгують на ринках та з лотків. 107,4 тисячі (16%) здійснюють торгівлю поза магазинами, зокрема через інтернет.
Кількість ФОПів у ритейлі зросла: скільки підприємців працюють у сфері
У спеціалізованих магазинах різними товарами торгують 82,8 тисячі ФОПів. Ще 47,6 тисячі спеціалізуються на продажу продуктів, напоїв і тютюнових виробів.

Як змінювалася кількість підприємців

Кількість ФОПів у роздрібній торгівлі останніми роками змінювалася нерівномірно. У 2021, 2022 та 2025 роках закривалося більше підприємців, ніж відкривалося.
Найбільше скорочення зафіксували у 2022 році — тоді закрилося майже на 25 тисяч ФОПів більше, ніж відкрилося.
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У 2026 році ситуація змінилася: за перші 8 місяців року кількість нових підприємців у ритейлі перевищила кількість закритих на 8 196.

У яких областях найбільше ФОПів у ритейлі

Найбільше ФОПів у роздрібній торгівлі працює на Дніпропетровщині — 46,4 тисячі.
Далі за кількістю підприємців йдуть:
  • Одещина — 44,5 тисячі;
  • Київ — 43,9 тисячі;
  • Львівщина — 40,7 тисячі;
  • Харківщина — 40,6 тисячі.
Кількість ФОПів у ритейлі зросла: скільки підприємців працюють у сфері
Раніше ми писали, що у серпні у магазинах мережі фіксують суттєве зростання попиту споживачів деякі групи товарів, переважно тривалого зберігання. Пошкодження та знищення інфраструктури рітейлу призводять до зникнення частини товарів масового споживання в магазинах. Як наслідок, це спонукає споживачів робити запаси. Тому українці почали купувати більше макаронів, солі, цукру, круп та консервів, ніж зазвичай.
В Асоціації рітейлерів України розповіли, що війна змінила споживчі звички населення щодо продовольства. Зокрема, українці закуповуються заздалегідь після отримання попереджень про масовані атаки, особливо восени та взимку.
Світлана Вишковська
Світлана Вишковська
Редактор
За матеріалами:
Finance.ua
БізнесФОП
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