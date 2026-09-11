Кількість ФОПів у ритейлі зросла: скільки підприємців працюють у сфері Сьогодні 11:24 Працівниця сфери ритейлу

В Україні наразі працюють 659 090 ФОПів у сфері роздрібної торгівлі. Після кількох років нестабільної динаміки цього року малий бізнес у ритейлі знову почав зростати: за 8 місяців 2026 року підприємців відкрилося на 8 196 більше, ніж закрилося.

Динаміку малого бізнесу відстежує Опендатабот на сторінці «ФОПономіки».

Скільки ФОПів працюють у різних сегментах ритейлу

Найбільше підприємців працюють у неспеціалізованих магазинах — 208 тисяч, або 32% від усіх ФОПів у роздрібній торгівлі.

Ще 159,9 тисячі ФОПів (24%) торгують на ринках та з лотків. 107,4 тисячі (16%) здійснюють торгівлю поза магазинами, зокрема через інтернет.

У спеціалізованих магазинах різними товарами торгують 82,8 тисячі ФОПів. Ще 47,6 тисячі спеціалізуються на продажу продуктів, напоїв і тютюнових виробів.

Як змінювалася кількість підприємців

Кількість ФОПів у роздрібній торгівлі останніми роками змінювалася нерівномірно. У 2021, 2022 та 2025 роках закривалося більше підприємців, ніж відкривалося.

Найбільше скорочення зафіксували у 2022 році — тоді закрилося майже на 25 тисяч ФОПів більше, ніж відкрилося.

У 2026 році ситуація змінилася: за перші 8 місяців року кількість нових підприємців у ритейлі перевищила кількість закритих на 8 196.

У яких областях найбільше ФОПів у ритейлі

Найбільше ФОПів у роздрібній торгівлі працює на Дніпропетровщині — 46,4 тисячі.

Далі за кількістю підприємців йдуть:

Одещина — 44,5 тисячі;

Київ — 43,9 тисячі;

Львівщина — 40,7 тисячі;

Харківщина — 40,6 тисячі.

Тому українці почали купувати більше макаронів, солі, цукру, круп та консервів, ніж зазвичай. Раніше ми писали , що у серпні у магазинах мережі фіксують суттєве зростання попиту споживачів деякі групи товарів, переважно тривалого зберігання. Пошкодження та знищення інфраструктури рітейлу призводять до зникнення частини товарів масового споживання в магазинах. Як наслідок, це спонукає споживачів робити запаси.