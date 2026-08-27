Что чаще всего покупают украинцы после обстрелов Сегодня 19:00 — Личные финансы

Что чаще всего покупают украинцы после обстрелов

В августе в магазинах сети фиксируют существенный рост спроса потребителей на некоторые группы товаров, преимущественно длительного хранения.

Об этом рассказали в пресс-службе АТБ 24 Канала

В компании предполагают, что такое изменение потребительского поведения происходит под влиянием войны и усиления атак россии на украинские бизнесы.

Повреждение и уничтожение инфраструктуры ритейла приводят к исчезновению части товаров массового потребления в магазинах. Как следствие, это побуждает потребителей делать запасы.

Что покупают

Поэтому украинцы стали покупать больше макарон, соли, сахара, круп и консервов, чем обычно.

В результате массированных ракетно-дроновых атак россии на Киев и Киевскую область, Днепр и другие города были серьезно повреждены или полностью уничтожены логистические центры и склады ряда крупных украинских компаний и производителей. Пострадали также и транспортные компании. Это привело к сбою логистической системы и, как следствие, вымыванию продукции в магазинах сетей, особенно в Киевском регионе, — отметили в комментарии АТБ.

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В сети «Эпицентр» также наблюдают рост спроса на крупы, муку, консервы и подсолнечное масло, пишет ЭП . Однако более заметную динамику фиксируют в товарах для энергонезависимости.

Например, за период 3 — 9 августа по сравнению с предыдущей неделей выросли продажи:

на 44% - павербанков;

на 28% - зарядных станций.

изменение поведения потребителей в категориях товаров, связанных с подготовкой к отключениям света. Однако о резком всплеске спроса или «панических» закупках речь не идет. Как рассказал в комментарии 24 Каналу директор по маркетингу сети мультимаркетов «Аврора» Максим Незвиецкий , в июле и августе компания фиксирует постепенноетоваров, связанных с подготовкой к отключениям света. Однако о резком всплеске спроса или «панических»

В сети предполагают, что стабильный рост спроса на фонарики, батарейки, зарядные устройства и свечи свидетельствует о том, что готовность к обесточениям стала частью быта украинцев, а не реакцией на обстрелы. В компании анализируют конфигурации запросов покупателей и корректируют ассортимент под актуальные потребности.

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Несколько иную динамику в сети демонстрируют продажи пищевых продуктов.

«Пока мы не фиксируем рост спроса на продукты длительного хранения. Объем продаж остается практически на том же уровне или даже немного снижается. То есть люди не покупают существенно больше консервов или бакалей «про запас» — говорит он.

Ассоциации ритейлеров Украины рассказали, что война изменила потребительские привычки населения в отношении продовольствия. В частности, украинцы закупаются заранее после получения предупреждений о массированных атаках, особенно осенью и зимой. К примеру, в супермаркетах NOVUS объем покупок растет на 10 — 15%, прежде всего за счет товаров длительного хранения.

После обстрелов наблюдается короткое падение количества посетителей магазинов, однако через несколько дней люди возвращаются и закупаются на более длительный период.

Ранее мы писали, как изменилась корзина украинцев на пятом году войны.

На пятый год войны украинцы более внимательно относятся к расходам: планируют покупки, сравнивают цены, ищут выгодные предложения и тщательно изучают товар. Сегодня покупатель хочет четко понимать — за что он платит. Он готов отдавать больше денег, если понимает ценность товара и реальную пользу.

Доля регулярных онлайн-покупателей увеличивается примерно на 4−5% каждый год, а цифровыми каналами вообще не пользуются только 3% респондентов. В то же время, по данным Gradus, 56% украинцев покупают онлайн несколько раз в месяц или чаще, из них 19% еженедельно.Доля регулярных онлайн-покупателей увеличивается примерно на 4−5% каждый год, а цифровыми каналами вообще не пользуются только 3% респондентов.

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