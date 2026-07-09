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Сколько украинцев позволяют себе незапланированные покупки

Личные финансы
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Семейный шоппинг
Семейный шоппинг
Большинство украинцев хотя бы время от времени совершают незапланированные покупки, а главным стимулом для спонтанного шопинга остаются скидки и специальные предложения.
Об этом свидетельствуют результаты опроса Rakuten Viber, в котором приняло участие около 20 тысяч пользователей.

Как часто украинцы делают незапланированные покупки

По результатам опроса, 76% респондентов позволяют себе спонтанные покупки. В то же время 11% отметили, что после начала полномасштабной войны стали более тщательно контролировать свои расходы.
Ответы на вопрос «Позволяете ли себе незапланированные покупки?» распределились так:
  • иногда бывает — 58%;
  • да, довольно часто — 18%;
  • нет, все покупки планирую — 13%;
  • раньше разрешал (а), но с начала войны пытаюсь себя ограничивать — 11%.

Что чаще всего побуждает к спонтанному шопингу

Среди тех, кто совершает незапланированные покупки, почти половина призналась, что главной причиной становятся акции и специальные предложения. Еще более четверти респондентов покупают товар, если увидели его в магазине, и он просто понравился.
Ответы на вопрос «Что подталкивает вас к незапланированным покупкам?» были такими:
  • скидки или специальные предложения — 47%;
  • увидел (а) товар вживую и захотелось купить — 28%;
  • не замечаю причины, покупаю просто так — 7%;
  • плохое настроение или стресс — 4%;
  • хорошее настроение или желание себя вознаградить — 3%;
  • реклама в соцсетях — 1%;
  • другие причины — 10%.

Правила безопасного шопинга в интернете

Finance.ua отмечал, что онлайн-покупки стали популярным мошенническим инструментом для выманивания средств из кошельков украинцев, поэтому из-за опрометчивости можно потерять деньги всего за несколько секунд. Именно поэтому следует быть осмотрительными и соблюдать следующие правила:
  • не доверяйте «слишком выгодным» предложениям;
  • проверяйте сайт перед оплатой;
  • используйте отдельную карту для онлайн-платежей;
  • включите уведомление о всех операциях;
  • используйте двухфакторную аутентификацию (2FA);
  • не храните данные карты в открытом доступе.
Ранее мы сообщили, что в 2025 году украинцы совершили около 196 млн онлайн-покупок, а общий объем онлайн-оплат составил примерно 256 млрд грн. Средний чек онлайн-покупки составил около 1320 грн.
Светлана Вышковская
Светлана Вышковская
Редактор
По материалам:
Finance.ua
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