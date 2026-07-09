Сколько украинцев позволяют себе незапланированные покупки
Как часто украинцы делают незапланированные покупки
- иногда бывает — 58%;
- да, довольно часто — 18%;
- нет, все покупки планирую — 13%;
- раньше разрешал (а), но с начала войны пытаюсь себя ограничивать — 11%.
Что чаще всего побуждает к спонтанному шопингу
- скидки или специальные предложения — 47%;
- увидел (а) товар вживую и захотелось купить — 28%;
- не замечаю причины, покупаю просто так — 7%;
- плохое настроение или стресс — 4%;
- хорошее настроение или желание себя вознаградить — 3%;
- реклама в соцсетях — 1%;
- другие причины — 10%.
Правила безопасного шопинга в интернете
- не доверяйте «слишком выгодным» предложениям;
- проверяйте сайт перед оплатой;
- используйте отдельную карту для онлайн-платежей;
- включите уведомление о всех операциях;
- используйте двухфакторную аутентификацию (2FA);
- не храните данные карты в открытом доступе.
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