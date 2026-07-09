Сколько украинцев позволяют себе незапланированные покупки Сегодня 09:31 — Личные финансы

Семейный шоппинг

Большинство украинцев хотя бы время от времени совершают незапланированные покупки, а главным стимулом для спонтанного шопинга остаются скидки и специальные предложения.

Об этом свидетельствуют результаты опроса Rakuten Viber, в котором приняло участие около 20 тысяч пользователей.

Как часто украинцы делают незапланированные покупки

По результатам опроса, 76% респондентов позволяют себе спонтанные покупки. В то же время 11% отметили, что после начала полномасштабной войны стали более тщательно контролировать свои расходы.

Ответы на вопрос «Позволяете ли себе незапланированные покупки?» распределились так:

иногда бывает — 58%;

да, довольно часто — 18%;

нет, все покупки планирую — 13%;

раньше разрешал (а), но с начала войны пытаюсь себя ограничивать — 11%.

Что чаще всего побуждает к спонтанному шопингу

Среди тех, кто совершает незапланированные покупки, почти половина призналась, что главной причиной становятся акции и специальные предложения. Еще более четверти респондентов покупают товар, если увидели его в магазине, и он просто понравился.

Ответы на вопрос «Что подталкивает вас к незапланированным покупкам?» были такими:

скидки или специальные предложения — 47%;

увидел (а) товар вживую и захотелось купить — 28%;

не замечаю причины, покупаю просто так — 7%;

плохое настроение или стресс — 4%;

хорошее настроение или желание себя вознаградить — 3%;

реклама в соцсетях — 1%;

другие причины — 10%.

Правила безопасного шопинга в интернете

Finance.ua отмечал , что онлайн-покупки стали популярным мошенническим инструментом для выманивания средств из кошельков украинцев, поэтому из-за опрометчивости можно потерять деньги всего за несколько секунд. Именно поэтому следует быть осмотрительными и соблюдать следующие правила:

не доверяйте «слишком выгодным» предложениям;

проверяйте сайт перед оплатой;

используйте отдельную карту для онлайн-платежей;

включите уведомление о всех операциях;

используйте двухфакторную аутентификацию (2FA);

не храните данные карты в открытом доступе.

Ранее мы сообщили , что в 2025 году украинцы совершили около 196 млн онлайн-покупок, а общий объем онлайн-оплат составил примерно 256 млрд грн. Средний чек онлайн-покупки составил около 1320 грн.

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