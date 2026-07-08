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Что нужно сделать, чтобы встать юношам на воинский учет онлайн

Личные финансы
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Что нужно сделать, чтобы встать юношам на воинский учет онлайн
Что нужно сделать, чтобы встать юношам на воинский учет онлайн
Юноши 2009 года должны стать на воинский учет. До 31 июля это можно сделать в дистанционном формате, воспользовавшись соответствующей функцией мобильного приложения «Резерв+».
А с 1 августа 2026 года, чтобы пройти обязательную постановку на учет, придется обращаться в Территориальные центры комплектования и социальной поддержки (ТЦК).
Об этом напомнили в Министерстве обороны Украины.
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Постановка на воинский учет через «Резерв+» — удобный и быстрый способ пройти процедуру, не выходя из дома. Он позволяет обойтись без сбора бумажных документов и необходимости тратить время в очереди в кабинет, а также уменьшает нагрузку на ТЦК.

Чтобы стать на воинский учет онлайн, парням необходимо:

  • 1. Установить «Резерв+» или обновить его до последней версии;
  • 2. Авторизоваться в приложении через BankID и выбрать опцию «Встать на учет»;
  • 3. Проверить информацию на экране и, убедившись в ее правильности, нажать кнопку «Стать на учет»;
  • 4. Дождаться автоматической обработки запроса. Если процедура прошла успешно, в приложении появится электронный военно-учетный документ «Резерв ID» со статусом «Призывник».
«Постановка на воинский учет не означает призыв на военную службу, — отметили в Минобороны. — Она позволяет получить военно-учетный документ, который понадобится, например, при поступлении в учебное заведение, трудоустройство, оформление отдельных документов или получение государственных услуг».
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Постановка молодых людей на воинский учет не ограничивает их право на выезд за пределы Украины. При наличии паспортов и военно-учетных документов ребята 16−17 лет могут свободно пересекать государственную границу.
Ранее мы писали, что хотя в новых официальных объяснениях идет речь о постановке на учет с 17-летнего возраста, сейчас на воинский учет нужно становиться с 16-летнего возраста.
Несвоевременная постановка на учет или нарушение правил воинского учета влечет за собой административную ответственность.
Эксперт пояснила, что вопрос штрафов за то, что кто-то из молодых парней не встал на учет, часто вызывает беспокойство. Она заметила, ей пока не известно о случаях, когда родителей привлекали к ответственности из-за того, что их сын не встал на учет.
По материалам:
Finance.ua
АрмияВоенный учет
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