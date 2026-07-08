Что нужно сделать, чтобы встать юношам на воинский учет онлайн Сегодня 21:35 — Личные финансы

Что нужно сделать, чтобы встать юношам на воинский учет онлайн

Юноши 2009 года должны стать на воинский учет. До 31 июля это можно сделать в дистанционном формате, воспользовавшись соответствующей функцией мобильного приложения «Резерв+».

А с 1 августа 2026 года, чтобы пройти обязательную постановку на учет, придется обращаться в Территориальные центры комплектования и социальной поддержки (ТЦК).

Об этом напомнили в Министерстве обороны Украины.

Постановка на воинский учет через «Резерв+» — удобный и быстрый способ пройти процедуру, не выходя из дома. Он позволяет обойтись без сбора бумажных документов и необходимости тратить время в очереди в кабинет, а также уменьшает нагрузку на ТЦК.

Чтобы стать на воинский учет онлайн, парням необходимо:

1. Установить «Резерв+» или обновить его до последней версии;

2. Авторизоваться в приложении через BankID и выбрать опцию «Встать на учет»;

3. Проверить информацию на экране и, убедившись в ее правильности, нажать кнопку «Стать на учет»;

4. Дождаться автоматической обработки запроса. Если процедура прошла успешно, в приложении появится электронный военно-учетный документ «Резерв ID» со статусом «Призывник».

«Постановка на воинский учет не означает призыв на военную службу, — отметили в Минобороны. — Она позволяет получить военно-учетный документ, который понадобится, например, при поступлении в учебное заведение, трудоустройство, оформление отдельных документов или получение государственных услуг».

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Постановка молодых людей на воинский учет не ограничивает их право на выезд за пределы Украины. При наличии паспортов и военно-учетных документов ребята 16−17 лет могут свободно пересекать государственную границу.

Ранее мы писали , что хотя в новых официальных объяснениях идет речь о постановке на учет с 17-летнего возраста, сейчас на воинский учет нужно становиться с 16-летнего возраста.

Несвоевременная постановка на учет или нарушение правил воинского учета влечет за собой административную ответственность.

Эксперт пояснила, что вопрос штрафов за то, что кто-то из молодых парней не встал на учет, часто вызывает беспокойство. Она заметила, ей пока не известно о случаях, когда родителей привлекали к ответственности из-за того, что их сын не встал на учет.

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